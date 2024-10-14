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Від початку повномасштабної війни 46 військових не повернулися з відпочинку за кордоном – Міноборони

14 жовтня 2024, 15:55
Від початку повномасштабної війни 46 військових не повернулися з відпочинку за кордоном – Міноборони
Фото: з вільного доступу
Для виїзду військовим необхідно надати лише дозвіл командира частини про виїзд в іншу країну.
За даними Головного управління Військової служби та заступника Генштабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення росії 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися в Україну. 
 
Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на відповідь Міноборони на запит.
 
У Головному управлінні Військової служби зазначили, що перетин кордону військовослужбовцями може відбуватися на загальних підставах, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадові особи. Окрім цього, військові не мають обмеження по часу відпустки. А для виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну. 
 
"У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини", - йдеться у відповіді.
 
Про випадки порушення законодавства при перетині держкордону Міноборони не повідомило. Натомість прикордонники щодня фіксують спроби військовозобов’язаних чоловіків незаконно перетнути кордон на різних ділянках.
війна в Українідезертириросія окупанти

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