Від початку повномасштабної війни 46 військових не повернулися з відпочинку за кордоном – Міноборони

Для виїзду військовим необхідно надати лише дозвіл командира частини про виїзд в іншу країну.

За даними Головного управління Військової служби та заступника Генштабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення росії 46 українських військових виїхали за кордон на відпочинок та не повернулися в Україну.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на відповідь Міноборони на запит.

У Головному управлінні Військової служби зазначили, що перетин кордону військовослужбовцями може відбуватися на загальних підставах, а їхній пропуск забезпечують уповноважені посадові особи. Окрім цього, військові не мають обмеження по часу відпустки. А для виїзду їм необхідно надати лише дозвіл командира військової частини про виїзд в іншу країну.

"У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном. Таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини", - йдеться у відповіді.

Про випадки порушення законодавства при перетині держкордону Міноборони не повідомило. Натомість прикордонники щодня фіксують спроби військовозобов’язаних чоловіків незаконно перетнути кордон на різних ділянках.