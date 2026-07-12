WSJ: Трамп змінив риторику щодо України на тлі її військових успіхів

Американські чиновники вважають, що ситуація в росії також може вплинути на подальший перебіг війни.

Президент США Дональд Трамп став позитивніше висловлюватися про Україну після того, як отримав оцінки її нових військових можливостей, зокрема у сфері далекобійних ударів. Водночас американські посадовці вважають, що в росії посилюється втома від війни.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post із посиланням на джерела серед американських чиновників.

За даними видання, ще минулого року під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським Трамп заявляв, що Київ нібито "не має козирів у рукаві". Однак під час зустрічі із Зеленським на саміті НАТО цього тижня американський лідер уже позитивно оцінив винахідливість України та її можливості у сфері створення далекобійних безпілотників.

Двоє американських чиновників, знайомих із ситуацією, розповіли, що Трампу регулярно демонструють розвідувальні оцінки щодо нових ударних спроможностей України. За їхніми словами, ці можливості справили на президента США значне враження.

Окремо американські посадовці звертають увагу на зміни в настроях російського суспільства. За оцінками Вашингтона, українські удари по цілях на території рф та затяжний характер війни сприяють зростанню втоми серед населення росії і бажанню завершення бойових дій.

Саме ці фактори, як зазначає видання, частково пояснюють, чому риторика Трампа щодо України стала більш прихильною, ніж у 2025 році.

Глава кремля путін продовжує публічно наполягати на своїх максималістських вимогах щодо завершення війни. Серед них - територіальні поступки з боку України та збереження впливу москви на внутрішню політику країни.

Американські чиновники мають різні оцінки щодо можливості майбутніх переговорів. Частина з них вважає, що наприкінці 2026 року путін може бути готовим до угоди, яка дозволить зупинити війну на умовах, прийнятних для Києва.

Водночас інші представники американської влади скептично оцінюють таку перспективу та вважають, що російський лідер не погодиться на подібні умови.