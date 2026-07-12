Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

WSJ: Трамп змінив риторику щодо України на тлі її військових успіхів

12 липня 2026, 12:04
WSJ: Трамп змінив риторику щодо України на тлі її військових успіхів
Фото з сайту Президента України
Американські чиновники вважають, що ситуація в росії також може вплинути на подальший перебіг війни.

Президент США Дональд Трамп став позитивніше висловлюватися про Україну після того, як отримав оцінки її нових військових можливостей, зокрема у сфері далекобійних ударів. Водночас американські посадовці вважають, що в росії посилюється втома від війни. 

Про це йдеться в матеріалі  The Washington Post із посиланням на джерела серед американських чиновників.

За даними видання, ще минулого року під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським Трамп заявляв, що Київ нібито "не має козирів у рукаві". Однак під час зустрічі із Зеленським на саміті НАТО цього тижня американський лідер уже позитивно оцінив винахідливість України та її можливості у сфері створення далекобійних безпілотників.

Двоє американських чиновників, знайомих із ситуацією, розповіли, що Трампу регулярно демонструють розвідувальні оцінки щодо нових ударних спроможностей України. За їхніми словами, ці можливості справили на президента США значне враження.

Окремо американські посадовці звертають увагу на зміни в настроях російського суспільства. За оцінками Вашингтона, українські удари по цілях на території рф та затяжний характер війни сприяють зростанню втоми серед населення росії і бажанню завершення бойових дій.

Саме ці фактори, як зазначає видання, частково пояснюють, чому риторика Трампа щодо України стала більш прихильною, ніж у 2025 році.

Глава кремля путін продовжує публічно наполягати на своїх максималістських вимогах щодо завершення війни. Серед них - територіальні поступки з боку України та збереження впливу москви на внутрішню політику країни.

Американські чиновники мають різні оцінки щодо можливості майбутніх переговорів. Частина з них вважає, що наприкінці 2026 року путін може бути готовим до угоди, яка дозволить зупинити війну на умовах, прийнятних для Києва.

Водночас інші представники американської влади скептично оцінюють таку перспективу та вважають, що російський лідер не погодиться на подібні умови.

 
СШАвійнаДональд Трамп

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється