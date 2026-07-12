Варшава готова модернізувати МіГ-29 для України

Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Києву в межах двосторонньої домовленості.

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Polsat News.

За словами очільника польського оборонного відомства, Україна та Польща продовжують роботу над угодою, відповідно до якої Київ має отримати польські винищувачі МіГ-29, а натомість надати доступ до технологій у сфері безпілотних систем.

Косіняк-Камиш також прокоментував повідомлення про те, що українська сторона мала застереження щодо технічного стану польських літаків. Він заявив, що Варшава готова долучитися до їхньої модернізації за умови, що фінансування забезпечить Україна або інші союзники.

"Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачає необхідність модернізації, ми можемо тут, безумовно, допомогти, але витрати в цьому випадку має покривати українська держава або союзні держави, які захочуть взяти на себе ці витрати", – сказав міністр.

Він зазначив, що досягнення домовленості щодо передачі літаків є можливим, однак сторони мають дотримуватися принципу взаємності.

"Безумовно, хороших новин набагато більше, ніж було ще кілька днів тому. Українська сторона повернулася до переговорів, я відкритий до діалогу, але має бути дотримано принцип взаємності, принцип справжньої солідарності", – наголосив Косіняк-Камиш.

Днями у Польщі заявили, що Україна досі зацікавлена в МіГах і готова обміняти їх на дрони.