Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Варшава готова модернізувати МіГ-29 для України

12 липня 2026, 11:09
Варшава готова модернізувати МіГ-29 для України
Фото: wikipedia.org
Польща відкрита до допомоги Україні з технічним оновленням винищувачів МіГ-29, однак витрати на роботи мають покривати Київ або союзники.
Польща готова допомогти Україні з модернізацією винищувачів МіГ-29, які Варшава планує передати Києву в межах двосторонньої домовленості. 

Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє  Polsat News.

За словами очільника польського оборонного відомства, Україна та Польща продовжують роботу над угодою, відповідно до якої Київ має отримати польські винищувачі МіГ-29, а натомість надати доступ до технологій у сфері безпілотних систем.

Косіняк-Камиш також прокоментував повідомлення про те, що українська сторона мала застереження щодо технічного стану польських літаків. Він заявив, що Варшава готова долучитися до їхньої модернізації за умови, що фінансування забезпечить Україна або інші союзники.

"Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачає необхідність модернізації, ми можемо тут, безумовно, допомогти, але витрати в цьому випадку має покривати українська держава або союзні держави, які захочуть взяти на себе ці витрати", – сказав міністр.

Він зазначив, що досягнення домовленості щодо передачі літаків є можливим, однак сторони мають дотримуватися принципу взаємності.

"Безумовно, хороших новин набагато більше, ніж було ще кілька днів тому. Українська сторона повернулася до переговорів, я відкритий до діалогу, але має бути дотримано принцип взаємності, принцип справжньої солідарності", – наголосив Косіняк-Камиш.

Днями у Польщі заявили, що Україна досі зацікавлена в МіГах і готова обміняти їх на дрони.

 

ПольщаМіГ-29

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Дональд Трамп і КДБ: два епізоди з історії стеження та самолегендування. Частини 10 і 11 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 10 липня 2026, 15:43
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Політика
Логістична війна. Як Україна тисне на росію без танкових проривів – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 липня 2026, 12:33
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Європа тримається на двох осердях – ЄС і НАТО. Друге потребує негайної перебудови – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 10 липня 2026, 08:09
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Політика
Нові бомбардування Штатами Ірану. Полювання за фіговим листком – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 липня 2026, 16:36
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється