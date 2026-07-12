Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки після атаки на судно

Іран заявив про припинення руху суден через Ормузьку протоку після удару по комерційному кораблю.

Іранські військові атакували комерційне вантажне судно, яке проходило через Ормузьку протоку, після чого Тегеран оголосив про закриття стратегічного морського шляху для будь-якого судноплавства до подальших розпоряджень.

Про це пише агентство Reuters.

За словами американського посадовця, судно зазнало ракетного удару, унаслідок чого отримало пошкодження.

У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що корабель нібито "проігнорував навігаційні вказівки та намагався пройти несанкціонованим маршрутом". Це пояснення поширили іранські державні ЗМІ.

Після інциденту іранська влада оголосила, що Ормузька протока закрита для будь-якого руху суден до окремого розпорядження.

Напередодні, 10 липня, президент США Дональд Трамп повідомив, що Іран звернувся до Вашингтона з проханням продовжити переговори. За його словами, Сполучені Штати погодилися на контакти, водночас давши зрозуміти, що режим перемир'я завершився.