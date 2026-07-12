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Вашингтон оголосив про третю хвилю ударів по Ірану

12 липня 2026, 09:59
Вашингтон оголосив про третю хвилю ударів по Ірану
з вільних джерел
У США заявили, що завдають нових ударів по іранській території у відповідь на атаку на цивільне судно в Ормузькій протоці.

Сполучені Штати розпочали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормузькій протоці. 

Про це оголосило Центральне командування Збройних сил США. 

За даними CENTCOM, приводом для нової операції став напад підрозділів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) на контейнеровоз GFS Galaxy, який ходить під прапором Кіпру та прямував через Ормузьку протоку.

Внаслідок атаки один із членів цивільного екіпажу вважається зниклим безвісти. Судно зазнало значних пошкоджень: на борту виникла пожежа, а машинне відділення було серйозно пошкоджене, через що контейнеровоз не може продовжити рейс.

"Ірану було надано ще одну можливість продемонструвати дотримання Меморандуму про взаєморозуміння після того, як його притягнули до відповідальності за попередні напади на комерційні судна, але він знову не скористався цією можливістю. У відповідь Сполучені Штати покладають на Іран значні витрати, продовжуючи обмежувати його здатність атакувати цивільних моряків і комерційні судна, що здійснюють вільне судноплавство через протоку. Удари завдаються за наказом головнокомандувача", – заявили в CENTCOM.

Лише два дні тому ми повидомляли, що США погодилися на нові переговори з Іраном.
 
СШАІран

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