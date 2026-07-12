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У росії погіршується ситуація з пальним: бензин різко подорожчав – ISW

12 липня 2026, 12:51
У росії погіршується ситуація з пальним: бензин різко подорожчав – ISW
Фото: epravda.com
У червні ціни на бензин суттєво зросли, а дефіцит пального.

У росії в червні суттєво прискорилося зростання цін на автомобільне пальне. Однією з головних причин цього стали українські удари по об'єктах нафтової промисловості та паливної логістики рф, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

За даними ISW, які посилаються на російське агентство "Інтерфакс" і Федеральну службу державної статистики рф, у червні середня ціна бензину в росії зросла на 6,88%. Це значно більше, ніж у попередні місяці: у травні зростання становило 0,85%, у квітні – 0,61%, у березні – 1,08%, у лютому – 0,61%, а в січні – 1,35%.

Найбільше за місяць подорожчав бензин марки АІ-92 – на 7,3%. Ціна АІ-95 зросла на 6,7%, АІ-98 – на 3,1%, а дизельного пального – на 7,1%.

У річному вимірі, з червня 2025 року до червня 2026 року, бензин у росії подорожчав майже на 20%. Для порівняння, за весь 2024 рік ціни на пальне зросли на 11,13%, а за підсумками 2025 року – на 10,78%.

Аналітики ISW зазначають, що різке зростання вартості пального пов’язане із кампанією українських далекобійних ударів по російських нафтопереробних підприємствах, об’єктах зберігання пального та маршрутах його постачання на окуповані території.

Ситуацію додатково ускладнив сезонний сплеск попиту на пальне, який збігся з перебоями у постачанні.

За оцінками Інституту вивчення війни, дефіцит бензину вже відчувається щонайменше у 78 із 83 регіонів росії, а також на тимчасово окупованих територіях України.

В ISW вважають, що подальше розширення українських ударів може посилити проблеми на російському паливному ринку, оскільки система протиповітряної оборони рф поки не змогла повністю захистити об’єкти нафтової інфраструктури.

Аналітики припускають, що тривалі перебої з пальним можуть вплинути не лише на ціни для цивільного населення, а й на логістику та забезпечення російських військ.

 
Росіявійнапаливо

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