ПОЛІТИКА

Європарламент наступного тижня обговорить розмороження угоди між ЄС та США

27 січня 2026, 13:39
Європарламент наступного тижня обговорить розмороження угоди між ЄС та США
Фото: reuters.com
Ці заяви пролунали на тлі дискусій серед євродепутатів про доцільність розморожування процесу ратифікації.

Європейський парламент наступного тижня обговорить, чи варто відновлювати процес затвердження торговельної угоди між Європейським Союзом та США, який раніше був призупинений через тарифні погрози з боку президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Euractiv.

Голова комітету Європарламенту з міжнародної торгівлі Бернд Ланге заявив, що представники парламентських груп планують обговорити угоду вже наступної середи. За його словами, у переговорах є "певні позитивні зрушення", однак залишається чимало невизначеності, зокрема щодо так званої "угоди про Гренландію", анонсованої Трампом.

Ці заяви пролунали на тлі дискусій серед євродепутатів про доцільність розморожування процесу ратифікації. Італійський депутат від Прогресивного альянсу соціалістів і демократів Брандо Беніфей зазначив, що його фракція не підтримає відновлення голосування без чітких пояснень щодо "питання Гренландії".

Водночас шведський депутат від Європейської народної партії Йорген Варборн закликав Європарламент «рухатися вперед» у питанні угоди зі США.

За словами трьох поінформованих посадовців, більшість депутатів Європарламенту загалом схиляються до відновлення процесу затвердження документа. Якщо відповідне рішення буде ухвалене наступного тижня, парламент може ратифікувати угоду до кінця лютого.

СШАЄвропарламентугодаЄвросоюз

