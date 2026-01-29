Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Зеленський провів нараду щодо відновлення нафтогазової інфраструктури та стабільності енергопостачання

29 січня 2026, 17:31
Зеленський провів нараду щодо відновлення нафтогазової інфраструктури та стабільності енергопостачання
фото: Офіс президента
Глава держави обговорив відновлення об'єктів нафтогазової інфраструктури після російських обстрілів.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко та керівником НАК "Нафтогаз України" Сергієм Корецьким щодо наслідків російських атак по нафтогазовій інфраструктурі України та хід відновлення обʼєктів газової галузі.
 
Про це Президент повідомив у своєму Telegram-каналі.
 
Глава держави подякував ремонтним бригадам і фахівцям "Нафтогазу" за фактично цілодобову роботу та досягнуті результати у відновленні пошкоджених об’єктів.
 
"Забезпечуємо надійне газопостачання для українців попри всі виклики. Продовжуємо імпортувати достатні обсяги. Суттєво диверсифікували канали поставок. Також важливо забезпечити відновлення й заміну обладнання – усі відповідні доручення є. Дякую всім нашим партнерам, які підтримують і допомагають", – наголошує Президент.
 
Глава держави також повідомив про чергову угоду з Європейським інвестиційним банком на суму 50 мільйонів євро. Саме ЄІБ та Європейський банк реконструкції та розвитку нині забезпечують основний обсяг фінансової підтримки енергетичного сектору України.
 
Сергій Корецький поінформував про виконання довгострокових домовленостей із європейськими партнерами, а також про реалізацію окремих проєктів стратегічного розвитку нафтогазової сфери. 
 
Крім того, "Нафтогаз" імпортує електроенергію в обсязі понад 50 % від власних потреб споживання, що сприяє стабільності всієї енергосистеми країни.

 

