Зеленський привітав припинення вогню між США та Іраном і звернувся до росії

Зеленський наголосив, що Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, що ведеться росією проти нашої держави і людей.

Президент України Володимир Зеленський підтримав припинення вогню між США та Іраном та звернувся до росії.

Про це заявив Зеленський у Telegram.

Український лідер підтримав запровадження припинення вогню на Близькому Сході, назвавши це "правильним рішенням, що веде до закінчення війни".

"Це збереження життя людей, відмова від руйнування міст і сіл, можливість для електростанцій та іншої інфраструктури нормально працювати, а отже, це час та необхідні умови, щоб дипломатія могла дати результат", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна завжди закликала до припинення вогню у війні, що ведеться росією проти нашої держави і людей.

"Ми підтримуємо тишу на Близькому Сході та в Затоці, яка відкриває шлях для дипломатичної роботи. Україна ще раз повторює росії: ми готові відповідати дзеркально, якщо росіяни припинять свої удари. Це очевидно для всіх - що припинення вогню може створити правильні передумови для домовленостей", - заявив він.