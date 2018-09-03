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23-річний боєць "Азова" загинув від кулі снайпера на Донбасі

З перших днів війни він пішов добровольцем на фронт, воював під псевдонімом Баррет
Військовослужбовець окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов" Юрій Луговський загинув у зоні АТО 9 березня о 2 годині ночі від кулі ворожого снайпера.
23-річний боєць "Азова" загинув від кулі снайпера на Донбасі Фото: facebook.com/nataly.psyholog

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрій Луговський народився і проживав в місті Червоноград. З перших днів війни пішов добровольцем на фронт, воював під псевдонімом Баррет. Йому було 23 роки.

"Один з кращих розвідників Азова. Баррет постійно десь ходив зі своєю групою в сірій зоні. Мінував, щось вистежував, лежав днями в "лежках", повертався з трофеями. На війні з перших днів. "Донбас", Іловайськ, потім Азов. Про Баррета ходили легенди навіть у полку, серед своїх. Про результати, про операції. В секторі його групу знали всі. Я не знаю, у що вірив Юра. В Рай або в Валхаллу або ще щось. У свої 23 роки. Але він вже там, там де краще. А в пеклі десятки, відправлених Юрою туди, ворогів. Зокрема в прямому ефірі рашатв. Вічна пам'ять", - написав на своїй сторінці у Facebook друг загиблого Роман Синіцин.

Мама Юрія, Наталія Луговська, працює психологом в реабілітаційному центрі воїнів АТО в місті Соснівка і займається активною волонтерською діяльністю, допомагаючи українським військовим на сході України.

Про загибель сина жінка написала на своїй сторінці у соцмережі: "Мого Юрка вже немає. Загинув сьогодні вночі".

Нагадаємо, сьогодні речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Максим Праута заявив, що минулої доби унаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ загинув один військовослужбовець Збройних сил України, попри оголошене 5 березня перемир'я. 

"Це вже друга втрата з початку оголошених домовленостей про припинення вогню", - розповів Праута.

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09 03 2018 16:23
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