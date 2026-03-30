Великоднє перемир'я та нові угоди: про що заявив Зеленський

За словами президента, за кілька днів перемир'я росіяни не встигнуть зміцнити свої позиції.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність Києва до припинення вогню з росією на час Великодніх свят, водночас наголосивши на необхідності повноцінного і довготривалого миру без втрати суверенітету.

Під час спілкування з журналістами глава держави підкреслив, що Україна підтримує будь-які формати завершення війни, включно з тимчасовим перемир’ям.

"Ми готові і до припинення вогню на великодні свята", — зазначив він, додавши, що справжньою метою має бути не коротка пауза, а повне завершення війни.

Водночас президент наголосив: Україна відкрита до компромісів, однак не йдеться про поступки, які стосуються гідності та незалежності держави. Він також відкинув побоювання щодо можливого посилення позицій російських військ за кілька днів перемир’я.

Міжнародні візити та співпраця з Близьким Сходом

Окрему увагу Зеленський приділив результатам нещодавніх візитів до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару та Йорданії. За його словами, Україна уклала низку 10-річних стратегічних угод, зокрема у сфері військових технологій.

Переговори: Україна готова до будь-якого формату

Президент наголосив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі та місці, окрім територій росії та білорусі. Наразі тристороння зустріч за участю США відкладається через зміну зовнішньополітичних пріоритетів Вашингтона.

За словами Зеленського, США пропонували провести переговори на своїй території, однак росія відмовилась. Натомість москва запропонувала Туреччину або Швейцарію, але американська сторона поки не готова до виїзних перемовин.

Попри це, президент переконаний, що переговорний процес не зайшов у глухий кут і має бути продовжений.

Енергетичне перемир’я та сигнали партнерів

На тлі глобальної енергетичної нестабільності Україна отримує сигнали від міжнародних партнерів щодо необхідності зменшення ударів по енергетичній інфраструктурі рф.

Зеленський підтвердив: якщо росія припинить атаки на українську енергетику, Київ не відповідатиме ударами по російських енергетичних об’єктах. Україна готова обговорювати як повне припинення вогню, так і окремі формати — зокрема в енергетиці, морі та повітряному просторі.

Відповідь на критику щодо дронів

Президент також відреагував на заяви керівництва німецької оборонної компанії Rheinmetall щодо українського виробництва дронів. За його словами, реальні результати на полі бою доводять ефективність українських технологій.

"Треба конкурувати не риторикою, а технологіями", — підкреслив Зеленський, додавши, що Україна демонструє ці результати щодня — на землі, в небі та на морі.