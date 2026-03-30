Зеленський оголосив про історичні домовленості з країнами Близького Сходу

30 березня 2026, 12:50
Президент зазначив, що Україна може укласти низку угод із країнами регіону на 10 років.

Президент Володимир Зеленський повідомив 30 березня про досягнення історичних домовленостей України з країнами Близького Сходу, включно з Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Катаром та Йорданією. Згідно з угодами, співпраця розрахована на 10 років і охоплює кілька ключових напрямків.

Серед пріоритетів – розвиток оборонних технологій (MilTech), антибалістичний захист, енергетична підтримка та постачання пального. Зеленський також підтвердив домовленості щодо постачання морських дронів та обміну досвідом у розблокуванні морських торговельних шляхів, зокрема Ормузької протоки, а також застосування Чорноморського коридору.

Президент підкреслив, що такі масштабні домовленості Україна укладає вперше у цьому регіоні і що країни Близького Сходу позитивно сприйняли український підхід до співпраці. Основною метою візиту було не лише укладання стратегічних угод, а й вихід України на експорт оборонних технологій, що викликало значний інтерес у керівництва держав регіону.

Зеленський додав, що переговори ще тривають із деякими представниками регіональних держав, а досягнуті угоди закладають основу для довгострокового партнерства та обміну технологіями й досвідом у сфері безпеки.

Останні матеріали

Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
