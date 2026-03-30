Зеленський оголосив про історичні домовленості з країнами Близького Сходу

Президент Володимир Зеленський повідомив 30 березня про досягнення історичних домовленостей України з країнами Близького Сходу, включно з Саудівською Аравією, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Катаром та Йорданією. Згідно з угодами, співпраця розрахована на 10 років і охоплює кілька ключових напрямків.

Серед пріоритетів – розвиток оборонних технологій (MilTech), антибалістичний захист, енергетична підтримка та постачання пального. Зеленський також підтвердив домовленості щодо постачання морських дронів та обміну досвідом у розблокуванні морських торговельних шляхів, зокрема Ормузької протоки, а також застосування Чорноморського коридору.

Президент підкреслив, що такі масштабні домовленості Україна укладає вперше у цьому регіоні і що країни Близького Сходу позитивно сприйняли український підхід до співпраці. Основною метою візиту було не лише укладання стратегічних угод, а й вихід України на експорт оборонних технологій, що викликало значний інтерес у керівництва держав регіону.

Зеленський додав, що переговори ще тривають із деякими представниками регіональних держав, а досягнуті угоди закладають основу для довгострокового партнерства та обміну технологіями й досвідом у сфері безпеки.