Україна пропонує військові технології в обмін на підтримку – WSJ

Президент України Володимир Зеленський здійснив серію візитів до країн Перської затоки, намагаючись зміцнити міжнародну підтримку Києва та представити війну проти росії як частину ширшого глобального протистояння союзникам — Ірану і росії.

Під час поїздок до Катару, Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Йорданії Україна уклала угоди у сфері оборони та безпеки. Вони передбачають використання інноваційних військових розробок, зокрема досвіду боротьби з дронами та сучасних оборонних технологій.

Ці візити стали сигналом зростаючої активності України в регіоні, де багато держав раніше дотримувалися нейтралітету після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Київ прагне переконати країни Перської затоки, що має з ними спільні безпекові виклики та може виступати надійним партнером.

Як зазначає кореспондентка The Wall Street Journal Анастасія Маленко, такі дипломатичні зусилля відбуваються у критичний для України момент. На тлі затяжної війни та зміни пріоритетів міжнародної політики Київ змушений шукати нові джерела підтримки.

Попри те, що ОАЕ та Саудівська Аравія брали участь у дипломатичних ініціативах і сприяли обмінам полоненими, більшість країн регіону не запровадили санкцій проти росії, яка залишається важливим гравцем на світовому енергетичному ринку.

Додатковим викликом для України стало скорочення прямої військової допомоги з боку США та зміщення глобальної уваги до конфлікту з Іраном. На цьому тлі Київ намагається вибудувати нові партнерства, пропонуючи власний військовий досвід і технології.

Україна розраховує, що обмін знаннями та оборонними рішеннями допоможе не лише зміцнити безпеку країн Перської затоки, але й залучити їх до підтримки відновлення країни, енергетичної стабільності та посилення тиску на росію.

Під час переговорів Зеленський також проводив паралелі між протистоянням держав регіону з Іраном та боротьбою України проти росії, наголошуючи на спільності загроз і необхідності координації зусиль.