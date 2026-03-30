Латвія виділяє Україні новий пакет допомоги на €6,8 млн

30 березня 2026, 13:16
Латвія виділяє Україні новий пакет допомоги на €6,8 млн
Кошти підуть на зміцнення енергетичної мережі, укриттів, інфраструктури, розвиток соціальної та громадянської стійкості.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що уряд країни ухвалив рішення про надання Україні нового пакета допомоги обсягом 6,8 млн євро.

За словами Браже, кошти підуть на зміцнення енергетичної мережі, укриттів, інфраструктури, розвиток соціальної та громадянської стійкості, а також на підтримку потенціалу України у сфері використання дронів.

"Латвія завжди буде на боці України", – наголосила міністерка на своїй сторінці у соцмережі Х.

Раніше після падіння українських дронів на території балтійських держав Латвія, Естонія та Литва підтвердили непохитну підтримку оборонних операцій України проти росії. Латвія навіть висловила протест російському дипломату через інцидент із дроном.

Крім того, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс під час недавнього візиту до Києва оголосив про постачання додаткових бойових розвідувальних бронетранспортерів CVR(T).

