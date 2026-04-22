Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ЄС відправить у Вірменію місію для протидії дезінформації

22 квітня 2026, 09:35
Фото: з відкритих джерел
Таке рішення ухвалили на тлі дезінформаційних кампаній та кібератак, що відбуваються напередодні виборів.
Міністри Євросоюзу вирішили створити нову цивільну місію у Вірменії. Вона має на меті протидіяти дезінформації.
 
Про це повідомила віце-президентка Єврокомісії Кая Каллас під час пресконференції.
 
"Сьогодні міністри домовилися створити нову цивільну місію ЄС у Вірменії. Вона посилить стійкість країн до масованих дезінформаційних кампаній та кібератак. Коли вірмени підуть на вибори в червні, вони самі повинні будуть обрати своє майбутнє", – йдеться в повідомленні.
 
Каллас заявила, що Європа має стратегічний інтерес до стабільного та безпечного Південного Кавказу. Прогрес у вірмено-азербайджанському мирному процесі є реальною можливістю для регіону, і ЄС значно посилює свою підтримку.
 
У травні в Єревані відбудеться перший форум Вірменія – ЄС, який має на меті поглиблення партнерства.

 

ЄСВірменіядезінформація

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється