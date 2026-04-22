США витратили половину запасів ракет до Patriot через війну з Іраном – CNN

Згідно з оцінками, для поповнення запасів Вашингтону знадобиться від трьох до п’яти років.

Через військову операцію проти Ірану Сполучені Штати витратили щонайменше 45% запасів високоточних ударних ракет і 50% ракет-перехоплювачів ППО Patriot.

Згідно з новим аналізом Центру стратегічних та міжнародних досліджень та з інших джерел відомо про такі втрати армії США:

45% арсеналів високоточних ударних ракет;

50% арсеналів ракет THAAD, призначених для перехоплення балістичних ракет;

майже 50% арсеналів ракет-перехоплювачів Patriot;

30% арсеналів ракет Tomahawk;

понад 20% арсеналів далекобійних ракет класу "повітря-земля";

20% ракет SM-3 та SM-6.

Аналітики вважають, що для поповнення запасів Сполученим Штатам знадобиться 4–5 років. Водночас в офіційному коментарі для CNN речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Штати мають усе необхідне "для виконання вказівок у час і в місці, обраному президентом".