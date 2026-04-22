США витратили половину запасів ракет до Patriot через війну з Іраном – CNN
22 квітня 2026, 10:31
джерело slovoidilo
Згідно з оцінками, для поповнення запасів Вашингтону знадобиться від трьох до п’яти років.
Через військову операцію проти Ірану Сполучені Штати витратили щонайменше 45% запасів високоточних ударних ракет і 50% ракет-перехоплювачів ППО Patriot.
Про це повідомляє CNN.
Згідно з новим аналізом Центру стратегічних та міжнародних досліджень та з інших джерел відомо про такі втрати армії США:
- 45% арсеналів високоточних ударних ракет;
- 50% арсеналів ракет THAAD, призначених для перехоплення балістичних ракет;
- майже 50% арсеналів ракет-перехоплювачів Patriot;
- 30% арсеналів ракет Tomahawk;
- понад 20% арсеналів далекобійних ракет класу "повітря-земля";
- 20% ракет SM-3 та SM-6.
Аналітики вважають, що для поповнення запасів Сполученим Штатам знадобиться 4–5 років. Водночас в офіційному коментарі для CNN речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Штати мають усе необхідне "для виконання вказівок у час і в місці, обраному президентом".