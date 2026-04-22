США витратили половину запасів ракет до Patriot через війну з Іраном – CNN

22 квітня 2026, 10:31
джерело slovoidilo
Згідно з оцінками, для поповнення запасів Вашингтону знадобиться від трьох до п’яти років.
Через військову операцію проти Ірану Сполучені Штати витратили щонайменше 45% запасів високоточних ударних ракет і 50% ракет-перехоплювачів ППО Patriot.
 
Про це повідомляє CNN.
 
Згідно з новим аналізом Центру стратегічних та міжнародних досліджень та з інших джерел відомо про такі втрати армії США:
 
  • 45% арсеналів високоточних ударних ракет;
  • 50% арсеналів ракет THAAD, призначених для перехоплення балістичних ракет;
  • майже 50% арсеналів ракет-перехоплювачів Patriot;
  • 30% арсеналів ракет Tomahawk;
  • понад 20% арсеналів далекобійних ракет класу "повітря-земля";
  • 20% ракет SM-3 та SM-6.
 
Аналітики вважають, що для поповнення запасів Сполученим Штатам знадобиться 4–5 років. Водночас в офіційному коментарі для CNN речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що Штати мають усе необхідне "для виконання вказівок у час і в місці, обраному президентом".
Останні матеріали

Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Політика
Безпека Затоки і український досвід. Нове стратегічне зближення – Люк Коффі
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 13:54
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Політика
Воля виграє війни. Ми про це забуваємо – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2026, 11:32
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
