Україна запропонувала США незвичну концепцію для Донбасу – NYT

21 квітня 2026, 19:17
Україна запропонувала США незвичну концепцію для Донбасу – NYT
джерело Getty Images
Трамп став фігурою, навколо якої українські парламентарі запропонували незвичайну концепцію територіального врегулювання.

Під час мирних переговорів українські чиновники запропонували назвати частину Донеччини, яку росія вимагає передати під свій контроль, "Донніленд". Назва одночасно відсилає до слова "Донбас" та імені президента США Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times з посиланням на чотири джерела, знайомі з переговорами.

За даними трьох джерел, коли український переговірник вперше згадав цей термін, частково жартома, це було спробою переконати адміністрацію Трампа більше чинити опір територіальним вимогам росії. Термін продовжують використовувати в переговорах, хоча невідомо, чи він фігурує в офіційних документах. Переговірники також пропонували залучити до управління регіоном Раду миру Трампа, однак ані Україна, ані росія до неї поки не приєдналися.

Паралельно обговорюється інша ідея, так звана "модель Монако". Вона передбачає створення з "Донніленду" напівавтономної мінідержави з офшорною економічною зоною. За словами одного з джерел, саме ця фраза фігурувала в проєктах договорів, тоді як "Донніленд" згадували лише під час обговорень.

Один із учасників переговорів навіть створив за допомогою ChatGPT зелено-золотий прапор "Донніленду" та національний гімн. Невідомо, чи бачила їх американська сторона.

Попри ці зусилля, переговори щодо територіального питання зайшли в глухий кут. Провідні переговірники США, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер, останніми тижнями зосереджені переважно на війні з Іраном.

Останні матеріали

Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Політика
Німеччина робить ставку на Україну. США пасують – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 08:14
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється