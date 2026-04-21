Україна запропонувала США незвичну концепцію для Донбасу – NYT

Трамп став фігурою, навколо якої українські парламентарі запропонували незвичайну концепцію територіального врегулювання.

Під час мирних переговорів українські чиновники запропонували назвати частину Донеччини, яку росія вимагає передати під свій контроль, "Донніленд". Назва одночасно відсилає до слова "Донбас" та імені президента США Дональда Трампа.

Про це пише The New York Times з посиланням на чотири джерела, знайомі з переговорами.

За даними трьох джерел, коли український переговірник вперше згадав цей термін, частково жартома, це було спробою переконати адміністрацію Трампа більше чинити опір територіальним вимогам росії. Термін продовжують використовувати в переговорах, хоча невідомо, чи він фігурує в офіційних документах. Переговірники також пропонували залучити до управління регіоном Раду миру Трампа, однак ані Україна, ані росія до неї поки не приєдналися.

Паралельно обговорюється інша ідея, так звана "модель Монако". Вона передбачає створення з "Донніленду" напівавтономної мінідержави з офшорною економічною зоною. За словами одного з джерел, саме ця фраза фігурувала в проєктах договорів, тоді як "Донніленд" згадували лише під час обговорень.

Один із учасників переговорів навіть створив за допомогою ChatGPT зелено-золотий прапор "Донніленду" та національний гімн. Невідомо, чи бачила їх американська сторона.

Попри ці зусилля, переговори щодо територіального питання зайшли в глухий кут. Провідні переговірники США, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер, останніми тижнями зосереджені переважно на війні з Іраном.