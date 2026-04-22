У путіна закінчуються козирі у великій політиці – Newsweek

22 квітня 2026, 10:49
У путіна закінчуються козирі у великій політиці – Newsweek
Фото: Reuters
Війна в Ірані стала моментом істини для кремля.
Кремлівський диктатор путін став помітною відсутньою ланкою у війні в Ірані, лише зрідка висловлюючись, і навіть тоді – без особливих наслідків. Це красномовно свідчить про реальний вплив росії за путіна – картина, яка прямо контрастує з хвастощами деяких найбільш активних кремлівських апаратників.
 
Про це пише Newsweek. 
 
Іран закріплює істину про путінську росію: незважаючи на всю риторику кремля, тепер це держава другого порядку, яку події формують більше, ніж вона їх. Журналісти підкреслюють, що хоча росія залишається небезпечною, вона все частіше відсутня там, де укладаються найважливіші світові угоди.
 
Спецпредставник путіна Кирило Дмитрієв любить підколювати західних союзників на тлі напруженості у відносинах зі США, з якими він веде переговори про перезавантаження відносин Вашингтона і москви та врегулювання війни в Україні. Наприклад, нещодавно він заявляв, що "Європа і Велика Британія будуть благати про російські енергоресурси". В іншому повідомленні він назвав Стармера та інших європейських лідерів "розпалювачами війни з Великої Британії та ЄС" і "лідерами хаосу". Дмитро Медведєв, заступник путіна в Раді безпеки росії, просуває ту саму лінію в більш грубій формі.
 
Мета такої риторики очевидна: підлещуватися американському однобічному підходу, принижувати Лондон, Париж і Берлін та розширювати будь-яку видиму тріщину всередині НАТО. Однак факти, що стосуються становища самої росії, невтішні, пише ЗМІ. Водночас Європейська комісія заявляє, що залежність ЄС від російського газу знизилася з 45% імпорту на початку війни до 12% у 2025 році, і блок ухвалив закон про поетапну відмову від решти імпорту, радикально скоротивши найзначніший важіль тиску москви на Європу, що існував десятиліттями. У цьому світлі нападки Дмитрієва та Медведєва на Європу виглядають як чиста проекція.
