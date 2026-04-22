Міністри ЄС відмовилися призупинити угоду про асоціацію з Ізраїлем

22 квітня 2026, 08:55
Міністри ЄС відмовилися призупинити угоду про асоціацію з Ізраїлем
Фото: з вільного доступу
На покаранні для країни наполягали представники Іспанії, Ірландії та Словенії.
На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС дипломатам не вдалося домовитися щодо часткового призупинення дії угоди про асоціацію з Ізраїлем через політику уряду Біньяміна Нетаньягу в Газі та на Західному березі Йордану.
 
Про це пише The Guardian.
 
Тиск на очільницю європейської дипломатії Каю Каллас з цього питання чинився представниками Іспанії, Ірландії та Словенії. Проте підтримки більшості країн-членів крок, який мав би слугувати покаранням для офіційного Єрусалима, не отримав.
 
Сама Каллас вважає, що рішення не сприятиме зупинці тих процесів, на які нарікають держави-члени ЄС. Колишня прем'єрка Естонії прямо заявила, що "скасування асоціації не зупинить поширення ізраїльських поселень на Західному березі". 
 
Рішуче проти антиізраїльських санкцій виступила Німеччина, яка наголошує на потребі обговорювати суперечливі моменти з урядом країни напряму. Бельгія була схильна підтримати пропозицію про призупинку асоціації, особливо через запровадження Ізраїлем смертної кари для палестинців. 

 

Останні матеріали

Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
