Міністри ЄС відмовилися призупинити угоду про асоціацію з Ізраїлем

На покаранні для країни наполягали представники Іспанії, Ірландії та Словенії.

На зустрічі міністрів закордонних справ ЄС дипломатам не вдалося домовитися щодо часткового призупинення дії угоди про асоціацію з Ізраїлем через політику уряду Біньяміна Нетаньягу в Газі та на Західному березі Йордану.

Про це пише The Guardian.

Тиск на очільницю європейської дипломатії Каю Каллас з цього питання чинився представниками Іспанії, Ірландії та Словенії. Проте підтримки більшості країн-членів крок, який мав би слугувати покаранням для офіційного Єрусалима, не отримав.