росіяни уночі обстріляли залізницю в Запорізькій області й порт Одеси

22 квітня 2026, 08:07
Фото: Олексій Кулеба / Telegram
Удару зазнала станція Запоріжжя-Ліве.

У ніч проти 22 квітня армія росії атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області.

Про це голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

За даними станом на ранок, загинула людина. Також відомо про одного пораненого.

Окупанти вдарили по сортувальному парку на станції Запоріжжя-Ліве, розповів віцепрем'єр-міністр України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. Загиблий – помічник машиніста.
 
За інформацією віцепрем'єра, рф також обстріляла вночі портову інфраструктуру Одеси, пошкоджено причали, склади й інше, на місці були пожежі.
Останні матеріали

Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль
Cуспільство
Військові легенди. Чи не повторили США та Ізраїль "подвиги" канадсько-французьких миротворців у Хорватії? – Том Купер
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 23:17
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Технології
Європа на гачку. Про проблеми розриву з американськими техногігантами – Politico
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 15:39
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Політика
Логіка вимагає угоди з Іраном. Чи дозволять фантазії Трампа її укласти? – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 21 квітня 2026, 11:50
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Україна б'є по тилу росії. Мета – 100 мільйонів доларів збитків щодня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 23:01
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Політика
Ірландія в кризі. Попередження для Європи – CEPA
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 16:59
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
Здоров'я
Нормалізація водно-сольового балансу: чому це важливо та як цього досягти
20 квітня 2026, 16:34
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
Технології
5 переваг гігабітного роутера, які впливають на швидкість
20 квітня 2026, 14:48
Про технології, війну і владу для
Технології
Про технології, війну і владу для "перебудови" Заходу. Palantir опублікував "маніфест", який стрясає Кремнієву долину
Переклад iPress – 20 квітня 2026, 12:29
