росіяни уночі обстріляли залізницю в Запорізькій області й порт Одеси
22 квітня 2026, 08:07
Фото: Олексій Кулеба / Telegram
Удару зазнала станція Запоріжжя-Ліве.
У ніч проти 22 квітня армія росії атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області.
Про це голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.
За даними станом на ранок, загинула людина. Також відомо про одного пораненого.
Окупанти вдарили по сортувальному парку на станції Запоріжжя-Ліве, розповів віцепрем'єр-міністр України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. Загиблий – помічник машиніста.
За інформацією віцепрем'єра, рф також обстріляла вночі портову інфраструктуру Одеси, пошкоджено причали, склади й інше, на місці були пожежі.