росіяни уночі обстріляли залізницю в Запорізькій області й порт Одеси

Удару зазнала станція Запоріжжя-Ліве.

У ніч проти 22 квітня армія росії атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області.

Про це голова обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

За даними станом на ранок, загинула людина. Також відомо про одного пораненого.

Окупанти вдарили по сортувальному парку на станції Запоріжжя-Ліве, розповів віцепрем'єр-міністр України – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба. Загиблий – помічник машиніста.

За інформацією віцепрем'єра, рф також обстріляла вночі портову інфраструктуру Одеси, пошкоджено причали, склади й інше, на місці були пожежі.