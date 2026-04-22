Чотири українські мінні тральники можуть долучитися до розмінування Ормузької протоки

22 квітня 2026, 10:05
Фото: ілюстративне
У довгостроковій перспективі Україна сподівається, що ці судна допоможуть з розмінуванням.
Чотири українські мінні тральники, нині пришвартовані в англійському Портсмуті, можуть стати частиною британсько-французької місії з розмінування Ормузької протоки після завершення конфлікту на Близькому Сході.
 
Про це пише британське видання Times з посиланням на джерело в українському оборонному відомстві.
 
Як зазначається, українські офіцери беруть участь у багатонаціональному саміті з військового планування у Постійному об'єднаному штабі (PJHQ) у Нортвуді, що на північному заході Лондона. І вже заявили про готовність допомогти своїм союзникам на Близькому Сході.
 
"Ми готові запропонувати все. У Портсмуті є чотири мінні тральники. Вони не можуть поїхати до України, тому що, по-перше, вони будуть мішенню номер один, а по-друге, через конвенцію Монтре", – сказав співрозмовник видання.
 
Нині у Великій Британії перебувають судна HMS Shoreham та HMS Grimsby, передані ЗСУ від Королівського флоту у 2023 році, а також UNS Mariupol (M310) та UNS Melitopol (M300), передані від Нідерландів та Бельгії.
 
У довгостроковій перспективі Україна сподівається, що ці судна допоможуть з розмінуванням після закінчення російсько-української війни, але нині вони не можуть проходити до Чорного моря.
 
Інші способи, якими Україна могла б допомогти, включають відправлення морських безпілотників або обладнання для боротьби з безпілотниками, щоб допомогти союзним країнам захищати судноплавство від іранських атак.

 

війна в Україні росія окупанти Ормузька протока

