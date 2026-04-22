Чотири українські мінні тральники можуть долучитися до розмінування Ормузької протоки

У довгостроковій перспективі Україна сподівається, що ці судна допоможуть з розмінуванням.

Чотири українські мінні тральники, нині пришвартовані в англійському Портсмуті, можуть стати частиною британсько-французької місії з розмінування Ормузької протоки після завершення конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише британське видання Times з посиланням на джерело в українському оборонному відомстві.

Як зазначається, українські офіцери беруть участь у багатонаціональному саміті з військового планування у Постійному об'єднаному штабі (PJHQ) у Нортвуді, що на північному заході Лондона. І вже заявили про готовність допомогти своїм союзникам на Близькому Сході.

"Ми готові запропонувати все. У Портсмуті є чотири мінні тральники. Вони не можуть поїхати до України, тому що, по-перше, вони будуть мішенню номер один, а по-друге, через конвенцію Монтре", – сказав співрозмовник видання.