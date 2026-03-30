Польща інвестує $120 млн у сучасний захист кордону з Україною

30 березня 2026, 13:34
Фото: з вільних джерел
Призначення проєкту — посилення національної безпеки країни та ефективний захист від незаконного перетину кордону.

На східному кордоні Польщі планують збудувати сучасний електронний бар'єр вартістю 450 млн злотих (120 млн доларів), вже почався пошук підрядника. Призначення проєкту — посилення національної безпеки країни та ефективний захист від незаконного перетину кордону.

Про це пише RMF24.

Зазначається, що рішення про будівництво бар'єру прийняли через зростаючу загрозу, що виникла внаслідок російської агресії. Польські спецслужби кажуть, що ситуація за східним кордоном Польщі є динамічною, а діяльність злочинних угруповань та зростання кількості диверсій у країні "вимагають рішучих превентивних заходів".

Барʼєр, збудований на кордоні з Україною, передбачає встановлення підземних кабелів для виявлення сейсмічних коливань, оптоволоконних кабелів для передачі даних та силових кабелів. Проєкт будуватиметься у зоні прикордонної дороги, що контролюється Загоном прикордонної охорони річки Буг. Там також будуть встановлені наземні стовпи з камерами денного світла та тепловізійними камерами, які цілодобово моніторитимуть територію. 

"Усі дані з системи будуть надсилатися безпосередньо до центру спостереження в штаб-квартирі підрозділу, де їх аналізуватимуть співробітники прикордонної служби. Це рішення дозволить швидко реагувати на будь-які спроби незаконного перетину кордону та інші загрози", — повідомляють журналісти.

Польщакордонросія загроза

Останні матеріали

Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
Більше публікацій

