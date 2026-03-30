Польща інвестує $120 млн у сучасний захист кордону з Україною

На східному кордоні Польщі планують збудувати сучасний електронний бар'єр вартістю 450 млн злотих (120 млн доларів), вже почався пошук підрядника. Призначення проєкту — посилення національної безпеки країни та ефективний захист від незаконного перетину кордону.

Про це пише RMF24.

Зазначається, що рішення про будівництво бар'єру прийняли через зростаючу загрозу, що виникла внаслідок російської агресії. Польські спецслужби кажуть, що ситуація за східним кордоном Польщі є динамічною, а діяльність злочинних угруповань та зростання кількості диверсій у країні "вимагають рішучих превентивних заходів".

Барʼєр, збудований на кордоні з Україною, передбачає встановлення підземних кабелів для виявлення сейсмічних коливань, оптоволоконних кабелів для передачі даних та силових кабелів. Проєкт будуватиметься у зоні прикордонної дороги, що контролюється Загоном прикордонної охорони річки Буг. Там також будуть встановлені наземні стовпи з камерами денного світла та тепловізійними камерами, які цілодобово моніторитимуть територію.

"Усі дані з системи будуть надсилатися безпосередньо до центру спостереження в штаб-квартирі підрозділу, де їх аналізуватимуть співробітники прикордонної служби. Це рішення дозволить швидко реагувати на будь-які спроби незаконного перетину кордону та інші загрози", — повідомляють журналісти.