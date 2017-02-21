ООН повідомила про голод у Південному Судані: уже голодують 100 тис осіб

ООН офіційно визнала голодом ситуацію в окремих регіонах Південного Судану.

Південний Судан, Джуба, 2 липня 2014 року. Місія ООН у Південному Судані почала переміщати біженців до тимчасового табору біля столиці. Держава Південний Судан існує майже три роки. У грудні минулого року політична криза у країні переросла у збройний конфлікт між різними етнічними групами. Фото: AFP

Така ситуація стала наслідком затяжного збройного конфлікту, падіння сільськогосподарського виробництва, а також високих цін на продукти харчування. 100 тис. осіб уже голодують, ще майже мільйон - на межі виснаження, йдеться на сайті Центру новин ООН.

Гуманітарні установи системи ООН, у тому числі ФАО, ВПП і ЮНІСЕФ повідомляють, що голод нині лютує в штаті Юніті в північній і центральній частинах країни. Формальне визнання того, що відбувається, голодом означає, що люди вже почали вмирати від недоїдання.

"Голод - трагічна реальність у деяких районах Південного Судану. Збулися наші найгірші побоювання. Багато сімей уже вичерпали всі засоби виживання", - сказав представник ФАО в Південному Судані Серж Тіссо.

Від гострого виснаження страждають більш ніж мільйон дітей у Південному Судані. Понад чверть мільйона дітей - на межі голоду.

"Якщо ми не надамо екстрену допомогу цим дітям, то багато з них просто не виживуть", - попередив представник ЮНІСЕФ у Південному Судані Джеремі Хопкін.

Він закликав усі сторони надати гуманітарним організаціям безперешкодний доступ до постраждалого населення, щоб запобігти новій гуманітарній катастрофі.

Відзначимо, що збройний конфлікт у Південному Судані серйозно підірвав сільськогосподарське виробництво і рівень життя сільського населення. Сплеск насильства в липні 2016 року збільшив розвал системи виробництва, в тому числі в раніше стабільних областях. Різке зростання інфляції - до 800% на рік - також завдало удару по постраждалих провінціях, які традиційно покладаються на місцеві ринки.

Південний Судан здобув незалежність 9 липня 2011 року. Судан став першою державою, яка оголосила про офіційне визнання південного сусіда. Проголошенню незалежності передували десятиліття конфлікту між Північчю і Півднем, у результаті чого загинули близько 1,5 млн осіб.

Військовий конфлікт у Південному Судані спалахнув у грудні 2013 року між представниками домінуючої народності дінка, до якої належить президент Кіїр, і племені нуер, яке представляє колишній віце-президент Тіні.