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Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші

17 червня 2026, 12:39
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Фото: Getty Images
Британський прем'єр каже, що російський корабель зробив попереджувальні постріли "необдумано".

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав "необдуманими та безвідповідальними" дії екіпажу російського військового фрегата, який здійснив попереджувальні постріли у бік цивільної яхти в протоці Ла-Манш. Інцидент стався поблизу британських територіальних вод.

Про це очільник британського уряду заявив в інтерв’ю телерадіокомпанії BBC News.

Кір Стармер підкреслив, що подібна поведінка російських військових у міжнародному судноплавному коридорі є абсолютно неприпустимою.
 
"Те, що сталося в Ла-Манші, викликає глибоке занепокоєння. Це було безвідповідально. За оцінкою Міністерства оборони, російське судно дрейфувало, а постріли були попереджувальними. Цього не мало статися. Пара на яхті, мабуть, була нажахана", – наголосив прем'єр-міністр Великої Британії.
 
Міністерство оборони Великої Британії вже розпочало офіційне розслідування цього інциденту. Відомо, що цивільна яхта підійшла близько до російського корабля, після чого той відкрив вогонь. За даними британського оборонного відомства, цей військовий фрегат належить до Чорноморського флоту рф і вже кілька тижнів перебуває неподалік від узбережжя Сполученого Королівства.
 
Військові зафіксували таку активність російського судна:
 
  • Супроводження танкерів так званого "тіньового флоту" росії.
  • Курсування поблизу вітрової електростанції біля узбережжя англійського графства Саффолк.
 
У Королівських військово-морських силах Великої Британії уточнили, що йдеться про російський фрегат "Адмірал Григорович". Наразі на захід від французького Бреста в Ла-Манші за ним ведуть безперервне візуальне та радіолокаційне спостереження два британські бойові кораблі.

 

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