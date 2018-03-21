Україна втратила майже $100 млрд через агресію Кремля, – Аслунд

Основні матеріальні втрати України в Криму – це вартість землі, енергетичних активів, банків з їхніми активами, підприємства та житло

Українська економіка втратила майже 100 мільярдів доларів через окупацію Росією Криму та війну на Донбасі.

Про це йдеться у доповіді старшого наукового співробітника Євразійського центру "Атлантичної ради" Андерса Аслунда, передає "Укрінформ".

"Найпростіше й найбільш узагальнене визначення збитків, які зазнала Україна, полягає в помноженні частки втраченого ВВП України на чотири. Донбас був джерелом 10% ВВП України, а Крим - 3,7%. Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінив ВВП України в докризовий, 2013 рік, на рівні $179,6 млрд. Таким чином, загальна вартість активів Криму та Донбасу становила 13,7% зі $179,6 млрд, помножене на чотири, або $98,4 млдр", - пояснив Аслунд, для розрахунків він використав методологію Томаса Піккеті.

На думку експерта, основні матеріальні втрати України в Криму – це вартість землі, енергетичних активів, банків з їхніми активами, підприємства та житло.

"З початку російської анексії Україна одразу втратила державну власність, яка включала в себе нафтогазові холдинги, інфраструктуру, будівлі, землю та військові об'єкти", - зазначив експерт.

На окупованому півострові найбільші збитки стосуються газових активів. Вони охоплювали 18 газових родовищ в Чорному морі, приблизна вартість яких становить 40 мільярдів доларів.

У банківському секторі Україна втратила близько 1,8 мільярда доларів.

"Економічна та гуманітарна ситуація на Донбасі жахлива й суттєво контрастує із ситуацією в Криму", - зазначається у доповіді.

Конфлікт на Донбасі завдав значного руйнування інфраструктури ще в 2014 році. Економічна вигода різко впала приблизно на дві третини.

Через це Україні складно відшкодувати збитки, завдані Кремлем, попри те, що позови розглядаються у Стокгольмському арбітражному суді, в Гаазькому суді, у Вищому суді Лондона, у Страсбурзі, а також у Міжнародному суді ООН та Міжнародному кримінальному суді.

Доповідь Андерса Аслунда також містить списки підприємств, захоплених проросійськими бойовиками на Донбасі та Росією у Криму.