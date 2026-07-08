США не проти купувати українські безпілотники – Трамп

Американський президент відзначив, що Україна виробляє дрони у великій кількості.

Україна виробляє велику кількість дронів, і США могли би їх купувати.

Про це повідомив американський президент Дональд Трамп на пресконференції з Володимиром Зеленським в Анкарі.

"Ми б купували їхні безпілотники, і ми самі робимо безпілотники. Ми робимо чудові безпілотники, але вони мають здатність виробляти їх у великій кількості, що повертає нас до того, як це дивовижно, що в умовах війни вони їх виробляють. Вони роблять їх у підвалах. І роблять їх де завгодно, де є хоч якесь укриття, і навіть якщо укриття немає, я так підозрюю, правда? Це дивовижна здатність", – сказав Трамп.

Він додав, що США і Україна можуть укласти "дронову угоду" і зауважив, що "якби у вас було багато "Петріотів", по вас би ніколи не влучали".