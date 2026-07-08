США не проти купувати українські безпілотники – Трамп
08 липня 2026, 18:32
Американський президент відзначив, що Україна виробляє дрони у великій кількості.
Україна виробляє велику кількість дронів, і США могли би їх купувати.
Про це повідомив американський президент Дональд Трамп на пресконференції з Володимиром Зеленським в Анкарі.
"Ми б купували їхні безпілотники, і ми самі робимо безпілотники. Ми робимо чудові безпілотники, але вони мають здатність виробляти їх у великій кількості, що повертає нас до того, як це дивовижно, що в умовах війни вони їх виробляють. Вони роблять їх у підвалах. І роблять їх де завгодно, де є хоч якесь укриття, і навіть якщо укриття немає, я так підозрюю, правда? Це дивовижна здатність", – сказав Трамп.
Він додав, що США і Україна можуть укласти "дронову угоду" і зауважив, що "якби у вас було багато "Петріотів", по вас би ніколи не влучали".
Трамп підкреслив, що більшість країн не здатні налагодити виробництво озброєнь у таких умовах і в таких масштабах, як це робить Україна під час війни.
"Більшість країн не змогли б. У них немає такого таланту. У вас дуже талановиті люди", – додав Трамп.