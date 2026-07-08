Сікорський закликав Україну "стримати емоції" після заяви Буданова

Польський міністр закликав терміново знизити градус.

Краще вгамувати емоції, оскільки Україні критично потрібна підтримка Заходу, а Польща вже зробила для цього дуже багато.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє польське видання Wiadomosci.onet.

За інформацією видання, під час саміту НАТО в Анкарі польський міністр прокоментував журналістам нещодавні гострі висловлювання керівника Офісу президента України Кирила Буданова щодо майбутнього польсько-українських відносин.

"Я також вчора говорив про цю заяву з міністром закордонних справ України (Андрієм Сибігою). Думаю, краще пом'якшити емоції, бо Україні потрібна підтримка Заходу, і Польща багато для цього зробила", – підкреслив Сікорський.

Напередодні в інтерв'ю РБК-Україна Кирило Буданов припустив, що напруженість у відносинах між Варшавою та Києвом невдовзі досягне свого піка.