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Сікорський закликав Україну "стримати емоції" після заяви Буданова

08 липня 2026, 21:55
Сікорський закликав Україну
Фото: polradio.pl
Польський міністр закликав терміново знизити градус.
Краще вгамувати емоції, оскільки Україні критично потрібна підтримка Заходу, а Польща вже зробила для цього дуже багато.
 
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє польське видання Wiadomosci.onet.
 
За інформацією видання, під час саміту НАТО в Анкарі польський міністр прокоментував журналістам нещодавні гострі висловлювання керівника Офісу президента України Кирила Буданова щодо майбутнього польсько-українських відносин.
 
"Я також вчора говорив про цю заяву з міністром закордонних справ України (Андрієм Сибігою). Думаю, краще пом'якшити емоції, бо Україні потрібна підтримка Заходу, і Польща багато для цього зробила", – підкреслив Сікорський.
 
Напередодні в інтерв'ю РБК-Україна Кирило Буданов припустив, що напруженість у відносинах між Варшавою та Києвом невдовзі досягне свого піка.
війна в Україніросія окупанти

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