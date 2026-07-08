У росії ввели повну заборону на експорт дизельного пального
08 липня 2026, 19:17
pixabay
Через українські атаки по нафтопереробних заводах росія планує імпортувати бензин з країн Азії.
У росії запровадили заборону на експорт дизельного пального, щоб, мовляв, збільшити постачання на внутрішній ринок.
Про це заявив віцепрем’єр росії Олександр Новак під час зустрічі путіна з урядом.
"Сьогодні ввели заборону на експорт дизельного пального, і це збільшить постачання на внутрішній ринок", – сказав він.
Нагадаємо, за даними джерел Reuters, через українські атаки по нафтопереробних заводах росія планує імпортувати бензин з країн Азії. Для того, щоб подолати дефіцит, кремль вже імпортував сировину з білорусі, а також шукав невеликі обсяги палива з Казахстану. Однак жодна з країн не має достатніх потужностей для підтримки росії, стверджують джерела.
На тлі регулярних атак безпілотників про російських НПЗ москва заборонила експорт бензину для всіх учасників ринку до 31 липня. А до 30 листопада обмежила експорт авіаційного гасу.