Італія планує виділити новий пакет військової допомоги Україні

Мелоні запевнила Україну у продовженні підтримки.

Італія, найімовірніше, продовжить надання військової допомоги Україні.

Про це заявила прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Анкарі, передає ANSA.

За словами Мелоні, наразі міністр оборони Гвідо Крозетто проводить оцінку поточної ситуації для формування майбутніх поставок. Глава уряду висловила впевненість, що Рим і надалі підтримуватиме Київ на військовому рівні.

Вона також нагадала, що на початку цього року уряд Італії затвердив декрет, який дозволяє продовжити постачання військової допомоги Україні протягом усього року. Цей документ заклав юридичну основу для формування вже 13-го пакету італійської допомоги.