путін пом'якшив свої умови для закінчення війни проти України – Трамп

Умови російського диктатора змінилися у бік того, чого хоче Україна, вважає президент США.

Президент США Дональд Трамп повідомив про зміни умов, які висуває російський диктатор путін, для закінчення війни проти України. Ці умови почали пом’якшуюватися.

Про це Трамп сказав під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.

На питання про те, чи готовий Трамп тиснути на путіна в разі, якщо той відмовиться закінчувати війну, глава Білого дому відповів, що уже тисне.

"Ми здійснюємо великий тиск на путіна. Не думаю, що йому подобається те, що відбувається. Не думаю, що він у захваті від того, що відбувається. На путіна чиниться великий тиск, щоб це зробити. На нього тиснуть усі, аби добитися цього", – відзначив Трамп.

При цьому, Трамп знову повторив слова про те, що йому здається, що очільник кремля бажає закінчити війну, до того ж якомога швидше.