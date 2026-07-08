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путін пом'якшив свої умови для закінчення війни проти України – Трамп

08 липня 2026, 20:35
путін пом'якшив свої умови для закінчення війни проти України – Трамп
Умови російського диктатора змінилися у бік того, чого хоче Україна, вважає президент США.
Президент США Дональд Трамп повідомив про зміни умов, які висуває російський диктатор путін, для закінчення війни проти України. Ці умови почали  пом’якшуюватися.
 
Про це Трамп сказав під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.
 
На питання про те, чи готовий Трамп тиснути на путіна в разі, якщо той відмовиться закінчувати війну, глава Білого дому відповів, що уже тисне.
 
"Ми здійснюємо великий тиск на путіна. Не думаю, що йому подобається те, що відбувається. Не думаю, що він у захваті від того, що відбувається. На путіна чиниться великий тиск, щоб це зробити. На нього тиснуть усі, аби добитися цього", – відзначив Трамп.
 
При цьому, Трамп знову повторив слова про те, що йому здається, що очільник кремля бажає закінчити війну, до того ж якомога швидше.
 
"Він хоче її скоро закінчити. Я запитував у нього, і ми розмовляли – я багато розмовляю з ним".
 
Він додав, що відносно мало спілкується із Зеленським, але відносини є дуже добрими. При цьому, з путіним він розмовляє значно більше:
 
"Я багато спілкуюся з путіним, і він хоче закінчити війну. Багато людей не вірять у це".
 
За словами Трампа, в даний час стало помітно, що путін дещо пом'якшив умови, які висував для припинення війни.
 
"Були певні умови. Вони були трохи інші. Вони змінюються. Вони, ймовірно, стають трохи кращими в деяких моментах, як би вам хотілося. росія у складнішому положенні. Стало складніше, аніж мало бути" – сказав Трамп і додав, що закінчення війни хоче як путін, так і Зеленський.
 
Аналогічне питання про умови, на яких путін готовий закінчувати війну, запитали і у Зеленського. Як зазначив президент, він не знає, які в даний час висуває умови путін для миру.
 
"Вони все одно змінюються, тому що на самому початку повномасштабної війни він був сильнішим, а зараз він втрачає ініціативу на полі бою", – сказав Зеленський.
 
За його словами, це пов’язано з розвитком технологій, а не чисельністю військових в армії. Він зауважив, що Україна має кращі й швидші технологічні рішення, ніж Росія, тому ініціатива, хоча і не повністю, але перейшла на бік України. Головною умовою путіна щодо закінчення війни проти України є окупація всього Донбасу. Україна дану вимогу відхилила.
 

 

Путінвійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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