Українські дрони продовжують бити по тіньовому флоту рф: атаковано ще дев'ять танкерів

Загалом за 72 години під ураження потрапило 21 судно.

Українські війська вночі 8 липня атакували ще 9 танкерів тіньового флоту рф в Азовському морі.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Загалом за 72 години під ураження потрапило 21 судно: 19 танкерів тіньового флоту рф, один суховантаж і один пором у Керчі. До нічних ударів залучили пілотів "Кайрос" 414-ї окремої бригади СБС "Птахи Мадяра", 413-го окремого полку СБС "Рейд" та 1-го окремого центру СБС. Загалом протягом ночі "Птахи СБС" уразили 53 військові цілі в оперативній глибині окупантів у Криму та на півдні тимчасово окупованих територій.

"Протягом ночі в межах пулу "Кримський рубильник off" відпрацювали по ще шести електропідстанціях. Загалом з 1 до 8 липня уразили рівно 50 енерговузлів, а також інші чутливі об'єкти. Звіт буде згодом", – написав "Мадяр".

Після запровадження країнами G7, ЄС та Австралією цінової стелі на російську нафту й нафтопродукти наприкінці 2022 – на початку 2023 року росія почала використовувати так званий тіньовий флот для обходу санкцій. Це сотні переважно старих танкерів, які часто вимикають системи ідентифікації та перевозять російську нафту й СПГ в обхід обмежень. За оцінками, цей флот забезпечує близько 70% морського експорту російської нафти, дозволяючи кремлю зберігати значні доходи від продажу енергоносіїв.