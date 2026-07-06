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Окупація України стає дедалі дорожчою для кремля – Bloomberg

06 липня 2026, 17:41
Окупація України стає дедалі дорожчою для кремля – Bloomberg
з вільних джерел
Дефіцит бюджету рф за перший квартал перевищив річний цільовий показник, доходи від нафти і газу впали на 45%.

Україна зробила окупацію дорожчою для росії як на передовій, так і на захоплених територіях та всередині країни. Тепер війна більше не є виснажливим глухим кутом, де час грає на користь рф, а перемир'я виглядає дедалі реальнішим.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що 20% України досі під окупацією, а росіяни обстрілюють українські міста, але перспектива повної перемоги для путіна давно зникла. Останній наступ рф значною мірою зайшов у глухий кут, а її армія зазнає катастрофічних людських втрат. Економічна картина така ж похмура: дефіцит бюджету рф за перший квартал перевищив річний цільовий показник, доходи від нафти і газу впали на 45% у річному обчисленні, а суверенні активи знизилися з 6,5% ВВП на початку війни до 1,8% у квітні.

Тим часом українські безпілотники та ракети завдають ударів по російських НПЗ, логістичних центрах, енергетичних вузлах та об'єктах військового виробництва. Крим перебуває під тиском атак на паливні та енергетичні об'єкти. Зростання масштабів збройової промисловості України, європейське фінансування та американська зброя зміцнили її обороноздатність.

"Ніщо з цього не означає, що уряд росії чи її військові зусилля руйнуються. З України та країн НАТО лунають посилені попередження, що путін все ще може ескалувати ситуацію. Але саме тому Європа та США повинні діяти зараз, щоб обмежити можливості росії та підвищити стійкість України", – йдеться у статті.

Для досягнення мети, пишуть автори, потрібні як батіг, так і пряник. Батіг – це більше ракет-перехоплювачів ППО та далекобійних боєприпасів для України, суворіший контроль за санкціями, а також розгляд запиту України на ліцензію для виробництва власних ракет-перехоплювачів Patriot. Пряник передбачає контрольоване перемир'я, за яким послідує обмежене, зворотне послаблення санкцій, пов'язане з виконанням росією його умов, включаючи повернення полонених та депортованих українських дітей.

"Довга історія невиконання обіцянок путіним означає, що кремль не повинен отримувати жодної першої плати за майбутні зобов'язання. Хоча Європа справедливо очолила підтримку України, на кону також стоїть довіра до США", – резюмують автори.

КримвійнаНПЗросія окупантиудари по рф

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