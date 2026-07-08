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рф маскує паливо в молоковозах та розгортає РЕБ проти Starlink

08 липня 2026, 20:10
рф маскує паливо в молоковозах та розгортає РЕБ проти Starlink
фото: Reuters
Також окупанти перевозять військові вантажі у цивільних автівках.
Армія рф намагається протидіяти українським безпілотникам, встановлюючи системи РЕБ, які здатні заглушити супутниковий інтернет Starlink. 
 
Про це повідомляє Reuters із посиланням на українських командирів та пілотів дронів.
 
За словами військових 422 полку безпілотних систем, який нині перебуває на Запорізькому напрямку, більшість завдань на відстані в кілька десятків кілометрів за лінією фронту виконують саме за допомогою "старлінків". Раніше цей зв'язок вважався стійким до перешкод.
 
Нині росіяни розгортають системи радіоелектронної боротьби "Волна Купол Гарант", які здатні дестабілізувати роботу Starlink у радіусі близько 20 квадратних кілометрів, сказав радник Міністерства оборони Сергій Бескрестнов. Наразі зафіксували роботу близько десяти таких комплексів.
 
Крім того, за даними ГУР, росіяни все частіше перевозять своє паливо та боєприпаси цивільними автівками, квадроциклами та мотоциклами. Пальне, як передає Reuters, ховають на цивільних АЗС та в покинутих будівлях.
 
"Ми влучали у водовози, які горіли, бо всередині був бензин. Били по розфарбованих молоковозах, у яких перевозили дизель", – заявив командир полку Микола Колесник.

 

війна в Україніросія окупанти

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