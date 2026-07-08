У Фінляндії відповіли, хто змусить путіна припинити війну
08 липня 2026, 18:53
Голова МЗС Фінляндії заявила, що росія не керується звичайною логікою.
Україна цього року стала набагато сильнішою – не тільки у військовому, а й у фінансовому та політичному сенсі.
Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у коментарі "Радіо Свобода".
"Ми цьому дуже раді, адже в кінцевому підсумку ця війна має завершитися належним чином. А належне завершення означає повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, а також до законного права українського народу на власне майбутнє як незалежної держави", – сказала вона журналістам.
Вона зазначила, що росія, на жаль, не керується звичайною логікою. За її словами, москва не робить висновків з того, що її фінансові ресурси вичерпуються і що війну потрібно закінчувати. Валтонен вважає, що тиск на Кремль має виходити з боку російського суспільства. Вона підкреслила, що росіяни зараз дедалі частіше висловлюють невдоволення.
"Вони змушені стояти в чергах за бензином. Їхній інтернет піддається дедалі жорсткішій цензурі. Рівень життя не поліпшується, і перспективи також виглядають зовсім не райдужними", – заявила міністр закордонних справ Фінляндії.
Валтонен висловила впевненість, що зараз настав відповідний час для відновлення переговорів. Однак, за її словами, вони мають розпочатися з повного припинення вогню та заходів щодо зміцнення довіри, таких як обмін усіма військовополоненими та повернення українських дітей. Валтонен вважає, що тиск на кремль має виходити з боку російського суспільства. Вона підкреслила, що росіяни зараз дедалі частіше висловлюють невдоволення.
"Вони змушені стояти в чергах за бензином. Їхній інтернет піддається дедалі жорсткішій цензурі. Рівень життя не поліпшується, і перспективи також виглядають зовсім не райдужними", – заявила міністр закордонних справ Фінляндії.
Валтонен висловила впевненість, що зараз настав відповідний час для відновлення переговорів. Однак, за її словами, вони мають розпочатися з повного припинення вогню та заходів щодо зміцнення довіри, таких як обмін усіма військовополоненими та повернення українських дітей.