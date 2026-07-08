У Фінляндії відповіли, хто змусить путіна припинити війну

Голова МЗС Фінляндії заявила, що росія не керується звичайною логікою.

Україна цього року стала набагато сильнішою – не тільки у військовому, а й у фінансовому та політичному сенсі.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен у коментарі "Радіо Свобода".

"Ми цьому дуже раді, адже в кінцевому підсумку ця війна має завершитися належним чином. А належне завершення означає повагу до суверенітету та територіальної цілісності України, а також до законного права українського народу на власне майбутнє як незалежної держави", – сказала вона журналістам.

Вона зазначила, що росія, на жаль, не керується звичайною логікою. За її словами, москва не робить висновків з того, що її фінансові ресурси вичерпуються і що війну потрібно закінчувати. Валтонен вважає, що тиск на Кремль має виходити з боку російського суспільства. Вона підкреслила, що росіяни зараз дедалі частіше висловлюють невдоволення.