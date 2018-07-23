Українець Павло Гриб відмовився визнати провину на суді в Росії

У Північно-Кавказькому окружному суді в Ростові в понеділок, 23 липня, розпочався процес у справі українця Павла Гриба, якого звинувачують у тероризмі.

В обвинувальному висновку, зачитаному в суді, йдеться, що Павло Гриб діяв під тиском якогось Стефана Капіноса, з яким він познайомився 2013 року, повідомляє "Цензор".

2017 року Павло познайомився з Тетяною Єршовою - російською школяркою із Сочі. Спілкувався з нею по скайпу: нібито школярка говорила, що не любить учителів, учнів своєї школи і взагалі росіян. За версією слідства, Гриб підбивав її виготовити бомбу і підірвати під час шкільної лінійки. Тож Грибу закидають схиляння до теракту (ст. 205.1, ч.1 КК РФ).

Павло Гриб відкинув звинувачення: "Я повністю не згоден зі звинуваченням. Оскільки під час проведення слідства були допущені критичні помилки, які не дозволяють обґрунтувати це звинувачення для того, щоб мати підстави для притягнення до відповідальності".

Його адвокат Марина Дубровіна додала, що під час слідства були допущені серйозні порушення, які не дозволяють продовжувати суд.

Нагадаємо, Павла Гриба затримали в Мінську 24 серпня минулого року. Він поїхав туди, як стверджує, на зустріч з дівчиною. Після затримання Павло зник, і лише 7 вересня знайшовся в СІЗО Краснодару. ФСБ висунуло йому звинувачення у підготовці теракту.