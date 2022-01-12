Зниження температури в домашніх умовах: як приймати парацетамол

Існує дуже багато медичних препаратів, які ефективно долають високу температуру. Значна кількість з них виготовлена на основі парацетамолу. Ця речовина належить до групи анальгетиків-антипіретиків. Тобто вона знижує температуру та має знеболювальну дію.

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Коли застосовують парацетамол?

У світі вже понад 40 років використовують ліки на основі цієї діючої речовини. Досвід використання доводить ефективність цього препарату. Показання до застосування – висока температура та біль слабкої або помірної інтенсивності.

Одна з переваг засобу – швидкодія. Вже через 30-60 хвилин концентрація парацетамолу в крові досягає максимального значення. Препарат довів і свою безпечність: його використовують для лікування маленьких пацієнтів та людей похилого віку. Форма виготовлення засобу дуже різна:

таблетки;

капсули;

сиропи;

суспензії;

розчини.

При лікуванні дітей краще за все використовувати саме сироп.

Щоб знизити високу температуру, парацетамол приймають кілька разів на день (4-6). Добова норма не повинна перевищувати 4000 мг (одна таблетка зазвичай має концентрацію речовини в межах 500 мг).

Що робити, якщо не вдається знизити температуру?

Через індивідуальні особливості організму деяких людей парацетамол може не надавати жарознижувальну дію. Крім того, відсутність реакції на ліки може бути викликана:

прийманням душу;

використанням гірчичників;

використанням спиртових компресів;

вживанням алкогольних напоїв тощо.

Варто відмовитись від вищевказаних дій на період лікування. Якщо ж відсутність дії полягає в індивідуальних особливостях організму, то краще за все проконсультуватися з лікарем, який допоможе вибрати найбільш дієвий засіб для зниження високої температури. Висока температура може бути викликана стресами (термоневроз). В цьому випадку парацетамол також не діє.