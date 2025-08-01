Балтійська стратегія путіна. Слабкі місця Естонії – National Interest

Професор Таллінського університету Хольгер Мьольдер та професор Університету Джорджа Мейсона Ерік Шираєв розмірковують, як західним аналітикам передбачати можливі дії путіна щодо країн Балтії. Автори пропонують методологію "стратегічної уяви", яка поєднує історичні аналогії, раціональний аналіз витрат і вигод та психологічне профілювання путіна.

З початку 2000-х років росія все частіше виступає і сприймається як агресивна і ревізіоністська сила на світовій арені, пишуть Хольгер Мьольдер та Ерік Шираєв у National Interest. Військове втручання кремля в Грузію у 2008 році, анексія Криму в 2014 році та вторгнення в Україну викликали серйозну стурбованість щодо того, куди можуть поширитися амбіції москви в майбутньому. Серед найчастіше згадуваних потенційних цілей – країни Балтії: Естонія, Латвія та Литва. Ці країни, які колись були насильно анексовані СРСР, відновили свою незалежність і швидко інтегрувалися у західний безпековий, економічний та політичний порядок, приєднавшись до НАТО та Європейського Союзу в 2004 році.

Проте їхня географічна близькість та історичні зв'язки з росією роблять їх особливо вразливими – не лише до звичайних військових загроз, але й до більш підступних тактик інформаційної війни. кремль постійно ставить під сумнів історичні наративи щодо суверенітету країн Балтії та намагається використати внутрішні розбіжності, ефективно підтримуючи питання їхньої легітимності у російському дискурсі.

Хоча ці тактики не є прямою військовою агресією, вони відображають ширшу стратегію, засновану на дестабілізації та примусі, а не на дипломатії. Для політиків у регіоні та за його межами ключовим питанням є не те, чи буде росія діяти, а як. Які старі та нові інструменти може застосувати путін і як на них можуть відреагувати країни Балтії та їхні західні союзники?

Для вирішення цих питань ми використовуємо стратегічну уяву – метод прогнозування, який ми застосовуємо у нашому аналізі та викладанні і який виходить за межі традиційної оцінки ризиків, творчо передбачаючи ймовірні сценарії, включаючи ті, що з традиційної точки зору можуть здаватися малоймовірними. Спираючись на досвід у галузі політології, історії та політичної психології, ми інтегруємо історичні аналогії, поведінкові моделі та психологічне профілювання, щоб глибше пролити світло на унікальні ризики, з якими стикаються Естонія та її балтійські сусіди в тіні москви.

Історичні аналогії та балтійський прецедент

Історія часто формує майбутнє за звичними шаблонами. Після того, як цар Пьотр I завоював сучасні Естонію та Латвію під час Північної війни (1700–1721), ці території були приєднані до російської імперії, але центр дозволив певну автономію в рамках так званого Балтійського спеціального порядку – системи, яка зберігала привілеї балтійської німецької знаті, підтримувала лютеранство як домінуючу релігію та зберігала німецьку мову як мову управління. Литва увійшла до складу імперії пізніше, у 1795 році, в результаті третього поділу Польщі.

Ця імперська спадщина є важливою для розуміння сучасної риторики та поведінки росії. Балтійські держави проголосили незалежність у 1918 році після розпаду російської імперії, а їхній суверенітет згодом був визнаний Радянською росією. Пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року призвів до анексії Радянським Союзом Естонії, Латвії та Литви у 1940 році. Хоча незалежність була знову відновлена і визнана в 1991-му, відносини москви з цим регіоном залишаються напруженими.

У широко розрекламованій статті 2020 року путін стверджував, що включення країн Балтії до складу СРСР було як законним, так і добровільним – це твердження різко суперечить науковій думці і може бути потенційним інтелектуальним шаблоном для виправдання майбутніх претензій. Хоча рф офіційно не оскаржує суверенітет країн Балтії, її наполегливе переосмислення історії означає, що вона не вважає їх рівноправними суверенними державами, а лише неслухняними провінціями, втраченими на користь Заходу.

Ці аналогії мають не лише академічне значення: вони дають уявлення про те, як москва може раціоналізувати майбутні дії під прикриттям історичної спадкоємності, юридичної реінтерпретації або "відновної справедливості". Спираючись на цей історичний контекст, сучасні стратегії адміністрації путіна відображають подібні експансіоністські тенденції. Зокрема, анексія Криму в 2014 році та вторгнення в Україну в 2022-му свідчать про те, що путін, можливо, все ще розглядає країни Балтії як частину сфери впливу росії, яка повинна повернутися до неї.

Стратегічне мислення путіна

Щоб зрозуміти поведінку путіна сьогодні, ми повинні почати з минулого. Світогляд путіна заснований на холодній війні. Під час його формування в 1960-х і 70-х роках на нього глибоко вплинуло негнучке мислення з нульовою сумою, характерне для марксистсько-ленінської політичної доктрини, яка розглядала світові справи як зіткнення соціалізму і капіталізму, чесноти і пороку, радянського блоку і Заходу. Як наслідок, путін вважає Захід декaдентним, лицемірним і таким, що підриває соціальну згуртованість росії. У його світогляді хаос вимагає контролю, а на плюралізм треба відповідати силою.

Тріумф Заходу збігся з внутрішнім колапсом росії в 1990-х роках. Швидкий перехід країн Балтії до ліберальної демократії та повна інтеграція в НАТО і ЄС були сприйняті багатьма в росії не просто як політична розбіжність, а як зрада і приниження. Прихильність суспільств Балтії до ліберальної демократії – відкритої, плюралістичної, ефективної – ображає ідеологію кремля і порушує його почуття порядку. Це не було марним розчаруванням. Це ознаменувало початок ідеологічної доктрини, яка розглядає лібералізм як загрозу безпеці росії.

Ці інстинкти часів Холодної війни – недовіра, секретність, ідеологічне протистояння – досі формують світогляд путіна. Хоча спочатку деякі вважали путіна прагматичним модернізатором, його дії були більше продиктовані образою, ніж баченням майбутнього – ця тенденція проявилася у його сумнозвісній промові в Мюнхені 2007 року. Цьогоріч у інтерв'ю путін зізнався, що написав цю промову сам, у літаку, під впливом емоційного пориву. Тоді багато спостерігачів сприйняли його висловлювання як позерство, вважаючи, що він просто хотів здатися жорстким. З ретроспективи, ця промова зараз виглядає скоріше як декларація намірів, а не як момент риторичної бравади.

Коли ми розглядаємо путіна як раціонального політичного діяча, ми повинні припустити, що він розуміє величезні витрати, пов'язані з початком будь-яких військових дій проти країн Балтії. Гіпотетично, якщо він розгляне таку агресію, це вимагатиме значних фінансових ресурсів, великої військової мобілізації та політичного ризику прямої конфронтації з НАТО через застосування статті 5 її засновницького договору.

Ба більше, їхнє стратегічне розташування на березі Фінської затоки, навпроти Санкт-Петербурга, робить їх ціллю з високим рівнем ризику та серйозними наслідками, про яку путін, ймовірно, двічі подумає, перш ніж вживати військових заходів. З раціональної точки зору, звичайний напад на країни Балтії може спровокувати швидку та руйнівну реакцію НАТО, що потенційно підірве безпеку та стабільність самої росії.

Що дратує путіна

Від лідерів часто очікують впертості, яка може бути їхнім найбільшим надбанням. Проте жорсткість може бути і недоліком. Ідеологічна жорсткість путіна підсилюється психологічними рисами, які з часом стали ще більш вираженими. Як досвідчений розвідник, він навчився розглядати політику не як діалог, а як поле бою. Обман, маніпуляції та дезорганізація не були допоміжними інструментами; вони були сутністю стратегії. Його управлінські рефлекси ще більше загартувалися в сорокарічному віці, коли він працював на мера Санкт-Петербурга в бурхливі 1990-ті роки – десятиліття, яке характеризувалося поширеною злочинністю, корупцією та вбивствами. Там він взяв на себе роль хрещеного батька, посередника між ворогуючими кланами.

Його сходження на вершину влади було вражаюче швидким: коли його призначили президентом, він ніколи раніше не обіймав виборних посад. Протягом наступної чверті століття він все більше ізолювався від критики і оточував себе лояльними людьми. Інсайдери стверджують, що він стає все більш егоцентричним, зосередженим на своєму спадку і розчарованим повсякденними обов'язками управління урядом.

Важливо, що ідеологічний бренд путіна не є поверненням до радянського комунізму, а скоріше поєднанням імперської ностальгії, соціального консерватизму та національної гордості. Регресивні тенденції, такі як гомофобія, мізогінія, антисемітизм та теорії змови, стали більш вираженими в пострадянську епоху. Замість того, щоб прийняти західну сучасність, режим путіна перейменував ці тенденції на "традиційні цінності" і використовує їх як зброю як у внутрішній, так і в зовнішній політиці.

Хоча це рідко підкреслюється, вік путіна є важливим чинником при оцінці ризику. Старіючі автократи часто стають більш жорсткими, менш відкритими до інакомислення і все більше покладаються на старі звички та ідеологічні переконання. Для людини, сформованої догмами радянської епохи, така жорсткість може посилити її опір компромісам і перевагу конфронтаційним стратегіям.

Такий спосіб мислення іноді проявляється в публічних заявах, що стосуються різних сценаріїв кінця світу, та у висловлюваннях на кшталт: "Ми підемо на небо як мученики, а вони – США – просто сконають, бо навіть не матимуть часу покаятися" зроблених у 2018 році під час міжнародної зустрічі. Таке мислення, якщо його не контролювати, переважає традиційний аналіз витрат і вигод та призводить до катастрофічних рішень, що ґрунтуються на емоціях, а не на стратегії. Ризик прорахунку залишається реальним, особливо якщо процес прийняття рішень керується параноєю, турботою про спадщину або викривленим відчуттям історичної долі.

Роль Естонії в уявленні путіна

Ці спостереження проливають світло на стратегічну позицію росії щодо країн Балтії, які вона вважає "вразливою частиною Заходу", готовою до маніпулювання за допомогою тривалих психологічних операцій – того, що ми називаємо "глобальною інформаційною війною", тобто цілеспрямованим використанням та управлінням інформацією з метою забезпечення конкурентної переваги над іноземними супротивниками. Прозорі інституції Естонії, ефективне електронне урядування та членство в НАТО символізують все те, чим путінська росія не є (і не може бути) під його правлінням. Підриваючи успішну контрмодель на своєму порозі, путін прагне зміцнити легітимність власного авторитарного правління.

Дестабілізація, а не домінування, є ключовим словом для розуміння антизахідної великої стратегії росії. Не маючи привабливої ідеології, яка могла б конкурувати із західною ліберальною демократією, москва замість цього прагне підірвати легітимність і стабільність своїх сусідів за допомогою психологічної війни, дезінформації та провокацій. Естонія, яка з 2004 року повністю інтегрована в НАТО та ЄС, опинилася на передовій цієї кампанії.

Від кібератак до організованих суперечок, таких як заворушення 2007 року навколо "Бронзового солдата", росія постійно випробовує суспільну згуртованість та політичну рішучість Естонії. Ці зусилля не є поодинокими випадками, а частиною ширшої ревізіоністської стратегії, спрямованої на збереження російського впливу на пострадянському просторі. Особливо чутливою точкою напруги є невирішене питання про кордон між Естонією та росією – це раннє попередження про наміри москви поглибити конфлікт із Заходом щодо статусу.

З часів завершення Холодної війни росія підживлює територіальні та етнічні суперечки у колишніх радянських регіонах – Нагірному Карабасі, Абхазії та Південній Осетії, Придністров'ї, Криму та Донбасі – перешкоджаючи мирному врегулюванню, розпалюючи напруженість і створюючи можливості для постійного втручання з метою збереження свого впливу. Загалом, ця політика зводиться до збереження впливу через дестабілізацію. Якби Естонія застосувала стратегічну уяву в 2005 році, вона могла б передбачити справжні цілі росії та зменшити здатність москви налаштовувати естонську громадську думку проти прикордонної угоди.

Естонія: сім стратегічних проблем

Впливові операції росії в Естонії спричинили зростання "культури стратегічного страху" – клімату, в якому історичні образи та невирішені юридичні суперечки посилюються з метою розпалювання внутрішніх розбіжностей та паралічу політичного процесу прийняття рішень. Дезінформаційні кампанії москви пов'язані з історією та легітимністю – майже в тій самій формі, в якій такі твердження поширювалися в росії після вторгнення в Крим і напередодні війни 2022 року в Україні. Однією із цілей таких тверджень є створення внутрішнього розколу між російськомовною діаспорою, іншими естонцями та тими, хто віддає перевагу укладенню угоди з росією на її умовах в обмін на стабільність.

В основі цього протистояння лежить тривалий процес укладення естонсько-російського прикордонного договору, який був підписаний двічі (у 2005 та 2014 роках), але так і не ратифікований обома сторонами. Сім повторюваних проблем, що кореняться як в історичній пам'яті, так і в сучасних геополітичних побоюваннях, формують стратегічну дискусію в Естонії з 2005 року, і кілька закономірностей можуть вказувати на вплив росії в провокуванні цієї дискусії з метою збереження невирішеності прикордонного питання. Проте невирішене прикордонне питання може бути легко використане для гібридних провокацій, від викрадення поліцейських до видалення буїв, що позначають кордон на річці Нарва, або порушення естонського повітряного простору літаками.

Тартуський договір не є "свідоцтвом про народження" Естонії

Договір між Радянською росією та Естонською Республікою часто зображується в націоналістичному дискурсі як засновницький правовий документ Естонії. Президент Леннарт Мері колись описав його як "свідоцтво про народження" країни. Проте фактична Декларація незалежності Естонії була проголошена раніше: 24 лютого 1918 року, за два роки до підписання договору. Маніфест до народів Естонії є справжнім засновницьким документом естонської державності. Хоча Тартуський договір був важливою віхою в отриманні міжнародного визнання, легітимність Естонії як суверенної держави не залежить лише від цього договору.

Заохочуючи націоналістичне шанування Тартуського договору, росія посилює внутрішні розбіжності в Естонії. Коли деякі групи стверджують, що договір є необхідним для юридичної ідентичності Естонії, будь-яке відхилення, наприклад, підписання нового прикордонного договору – може бути розцінене як зрада. росія використовує цей історичний буквалізм, щоб затримати зусилля з нормалізації та зберегти неоднозначний статус кордону. Ця неоднозначність стає постійною м'якою мішенню для дипломатичного тиску, дезінформації та юридичних маніпуляцій.

Страх відмови від суверенітету через новий договір про кордон

Деякі естонські критики стверджують, що підписання нового договору про кордон з росією означатиме добровільну відмову від суверенітету та анулювання Тартуського договору. Такі заяви підривають підтримку громадськості щодо інтеграції із Заходом та довіру до зовнішньополітичного керівництва Естонії. Вони також створюють враження, що Естонія вічно залежна від історичних договорів, а не є суверенним суб’єктом із правом самостійних дій. Проте такий страх є неправильним тлумаченням того, як міжнародне право трактує договори. Угоди слід розуміти в їхній повноті: якщо наполягати на тому, що Тартуський договір залишається чинним у повному обсязі, то, за тією ж логікою, Естонія буде зобов'язана дотримуватися його положення про нейтралітет, що зробить її членство в НАТО недійсним.

Втрата правової спадкоємності

Пов'язаною проблемою є те, що ратифікація нового договору підриває правову спадкоємність Естонії як республіки. Але ця спадкоємність була вже підтверджена в 1991 році, коли Естонія відновила свою дорадянську правову ідентичність. Важливо, що російська федерація також визнала незалежність Естонії та її правову спадкоємність – на відміну від радянської правової спадкоємності. Право Естонії на ведення переговорів і підписання нових договорів випливає безпосередньо з її статусу суверенної, безперервної юридичної особи.

Зведення ревізії договорів із втратою безперервності є неправильним розумінням як внутрішньої конституційної практики, так і міжнародного визнання. Ставлячи під сумнів правову безперервність Естонії, росія відроджує радянські виправдання регіонального панування. Підтримувані кремлем голоси можуть натякати, що Естонія є "відтвореною" або "нелегітимною" державою, що віддзеркалює аргументи, які використовуються для заперечення незалежності України. Навіть висловлення сумнівів щодо безперервності може послабити правовий статус Естонії на світових форумах.

Остаточна втрата території

Втрата після Другої світової війни приблизно 5% території Естонії, що існувала до 1940 року, на користь російської РСР у 1944 році залишається джерелом невирішеної образи. Проте сьогодні Естонія не має фактичного контролю над цими регіонами, і їхнє повернення не вважається можливим за нинішніх геополітичних умов. Продовження розгляду цих територій як таких, що підлягають поверненню, лише заглиблює політичний тупик і відволікає увагу від нагальних питань безпеки та економіки.

Остаточне визначення кордону могло б сприяти нормалізації двосторонніх відносин і усуненню тривалої вразливості до тиску з боку росії. росія виграє від нездатності Естонії вирішити прикордонні питання. Затягуючи історичні претензії, вона може використовувати невирішене питання про територію як козир у переговорах або привід для провокаційних дій.

Зрада сето

Сето, невелика фінно-угорська етнічна група, що проживає по обидва боки кордону між Естонією та росією, має символічне значення в дебатах про естонську ідентичність. Критики стверджують, що остаточне визначення кордону призведе до відмови від сетоських громад у росії. Але формалізація кордону може покращити можливості для збереження культури та транскордонної підтримки, а не перешкоджати їм. Естонія вже надає освітню та культурну підтримку сетоським громадам, а юридична ясність може сприяти більш структурованій допомозі.

Романтизація нечіткого або спірного кордону може викликати емоційний резонанс, але навряд чи принесе сетам відчутну користь. Культурні скарги сетів можуть бути перебільшені, щоб зобразити Естонію як байдужу до етнічних меншин, тоді як росія представляє себе як їхнього "захисника". Це відображає те, як москва використовувала наратив "руського миру" в Україні, Грузії та Молдові. Навіть така невелика група, як сети, може слугувати символічним важелем у глобальній війні за знання.

Наслідування прикладу Японії у питаннях прикордонних суперечок

Дехто стверджує, що Естонія повинна наслідувати позицію Японії щодо росії – відмовлятися підписувати прикордонний договір через невирішені територіальні претензії (тобто Курильські острови). Але таке порівняння є оманливим. Історична та правова основа претензій Японії значно відрізняється від ситуації Естонії. Території, про які йдеться, протягом століть були частиною російської імперії і лише короткий час належали Естонії після підписання Тартуського договору.

Крім того, стратегічний контекст Естонії є принципово іншим: як член НАТО та ЄС, Естонія діє в рамках архітектури безпеки, що заохочує до вирішення питань шляхом переговорів, а не до безкінечного патового стану. Заохочення Естонії наслідувати тривалий патовий стан Японії з росією щодо Курильських островів безпосередньо відповідає доктрині путіна "заморозити і контролювати". Якщо Естонія відмовиться від угоди, росія зможе виправдати збереження невизначеного кордону, що дасть їй можливість чинити тиск на Естонію дипломатичними, військовими (через навчання поблизу кордону) або інформаційними засобами.

Втрата морської території

Існує занепокоєння, що Естонія може назавжди втратити приблизно 1000 квадратних кілометрів морської території в результаті укладення остаточної угоди про кордон. Проте між Естонією та росією ніколи не було юридично ратифікованого морського кордону. Тартуський договір стосувався лише сухопутних кордонів і не передбачав складності сучасного морського права. За відсутності офіційної угоди морські кордони залишаються джерелом суперечок і стратегічної неоднозначності.

Їхнє уточнення за допомогою дипломатії та міжнародних правових механізмів забезпечило б більшу передбачуваність і безпеку, ніж збереження нинішнього стану невизначеності. Невизначені морські кордони дають росії стратегічну неоднозначність, особливо в Балтійському морі, яке є чутливим кордоном НАТО. Це робить Естонію вразливою до тактики "сірої зони", такої як військово-морське залякування, кібератаки на прибережну інфраструктуру або юридичні виклики в міжнародних водах.

Кожен із цих пунктів сприяє ширшим ревізіоністським амбіціям росії: не обов'язково завоювати Естонію військовими засобами, але послабити її зсередини, ізолювати від західних союзників і відновити вплив москви на пострадянському просторі. Розбіжності з приводу історії, ідентичності та міжнародного права не є випадковими. Це ретельно культивовані лінії розлому в глобальній кампанії інформаційної війни, яка навмисно розмиває межі між війною і миром, внутрішніми і зовнішніми загрозами.

Світогляд путіна, сформований у жорсткій логіці геополітики радянської епохи, є центральним елементом цієї стратегії. Його одержимість втратою статусу росії як великої держави і його особисте відчуття образи через розпад СРСР підживлюють рішучість відновити домінування москви будь-якими засобами, крім відкритого конфлікту.

Як старіючий лідер, який все більше ізолюється від інакомислення та альтернативних поглядів, путін чіпляється за бачення історичного виправдання, яке з часом стає все більш крихким. Якщо Естонія залишиться в пастці невирішених історичних наративів або піддасться спокусі реагувати реакційно, вона ризикує стати стратегічно паралізованою – саме таким психологічним і політичним станом путін прагне скористатися.

Джерело: National Interest