Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?
Сезонний грип зазвичай починається ранньою осінню. Пік вірусу як правило припадає на середину лютого і стихає пізньою весною. Всесвітня Організація Здоров'я наводить дані, що в середньому в усьому світі щорічно трапляється близько 3 - 5 мільйонів випадків зараження на сезонний грип і десь 200 000 - 500 000 смертей. Якщо говорити про країни, то допустимо в США щорічно від грипу помирає от 3000 до 49 000 чоловік в середньому в періоді з 1976-го по 2006 рік. У тому числі в цьому році в світі зареєстровано близько 54 млн захворювань на сезонний грип, близько 710 000 госпіталізацій і 59 000 смертей. Для порівняння візьмемо якусь конкретну країну, припустимо США. Так ось в США зареєстровано 36 млн захворювань, 370 000 госпіталізацій і 22 000 смертей. Що стосується коронавируса COVID - 2019, то ситуація станом на 25 березня така, що: інфіковано 436 481 особа з них 19 643 смертей, в тому числі 54 996 заражень в США і 785 смертей. Іншими словами, від сезонного грипу в світі в цьому році (жовтень 1, 2019 - березень 14, 2020) померло в 3 рази більше людей, ніж від COVID - 2019 і в 28 разів цей показник перевищив в США.
Так чому стільки уваги приділяється COVID - 2019, якщо число жертв від цього виду грипу в рази менше, ніж від звичайного сезонного грипу?
На те є кілька причин. По - перше: ми багато знаємо про сезонний грип, але COVID - 2019 ще не до кінця вивчений і у нас немає від нього ліцензованої вакцини. Ті вакцини, що розроблені різними групами вчених по всьому світу, поки всі знаходяться на стадії тестування і поки вакцина буде випробувана, ліцензована і надійде в продаж пройде не менш 12-18 місяців. Тобто про гарантовано стабільної ситуації в найближчі місяці говорити не доводиться. По - друге: Відсоток смертності від COVID - 2019 становить 3.5%, а від сезонного грипу близько 0.1%. Тобто вірус, звичайно, ще не отримав такого поширення, як сезонний грип, але він в 30 разів небезпечніше. І по-третє: інкубаційний період (період від моменту зараження до прояву симптомів) у сезонного грипу становить 1-4 дня, а у
COVID - 2019 це 2-14 днів. І це в свою чергу говорить про те, що реальні дані про поширення захворювання ми отримуємо з великою затримкою, в той час як люди, заражені інфекцією, безсимптомно спілкуються до 2-х тижнів з іншими людьми, не перестаючи їх заражати. Тому ми і спостерігаємо круті піке спалахів епідемії в різних країнах, де населення продовжує безперешкодно контактувати між собою після перших випадків заражень в даній країні.
Як передається вірус?
Ми вже знаємо, що вірус передається повітряно - крапельним шляхом, як і звичайний сезонний грип і має ті ж симптоми. Крім того, вірус COVID - 2019 живе на різних поверхнях від 13-ти до 24-х годин в залежності від типу поверхні. Також варто пам'ятати, що люди чіпають своє обличчя до 3000 разів на день, самі того не помічаючи. Відповідно, можна легко уявити скільки разів в день ми можемо контактувати із вірусом, якщо не вживати ніяких заходів обережності. Змоделюємо ситуацію: вранці людина заражений COVID - 2019 виходить з дому і направляється на автобусну зупинку, щоб доїхати до роботи. По дорозі до зупинки він швидше за все нікого не заразить, якщо ні з ким не зіткнувся і ні на кого не кахикнув. Далі він сідати в автобус, де покашлює прикрившись рукою, а потім цією рукою береться за поручень. Після цього десятки інших людей беруться за цей же поручень, деякі з них заражаються і несуть інфекцію далі. З наш пасажир виходить і автобуса і йде до офісу. По дорозі він швидше за все нікого не заражає. В офісній будівлі він натискає рукою, на якій є вірус, на кнопку ліфта і заражає ще н-ну кількість людей, які теж користуються ліфтом. Далі в офісі він спілкується з колегами, скажімо це 2-5 осіб, які теж швидше за все захворіють. Протягом дня він ходить в туалет, береться за ручки дверей і заражає ще більше людей, а ввечері повертається на автобусі додому і заражає ще якусь кількість людей в транспорті. Так за один робочий день він може заразити багато народу, а до двох тижнів часу, так в 10 разів більше. Навіть якщо він в день заразить за найоптимістичнішим прогнозом 3 людини, то на 1 зараженого доведеться 30 нових випадків за 2 тижні, а у тих 30 у кожного по 30, ось вам і прогресія. Припустимо ми з'ясовуємо, що ця людина була заражена, а про інших нічого не знаємо і думаємо ще 2 тижні, що у нас тільки 1 випадок зараження, хоча їх насправді сотні. І тоді в якийсь момент починається той самий піку інфекції і зупинити її вже вкрай складно.
Чи виправданий карантин в Україні?
Це дуже складне питання, яке виходить за рамки питання з COVID - 2019, тому що несе під собою безліч побічних ситуацій в країні. Однозначно, що коронавірус - це більш серйозна проблема, ніж сезонний грип в силу тих чинників, що ми з'ясували раніше, навіть, не дивлячись на те, що поки жертв від нього менше, ніж від сезонного грипу. Але вжиті заходи карантину можуть нести під собою більш серйозні наслідки, ніж наслідки COVID - 2019 і це теж потрібно врахувати.
Але що можна сказати вже зараз, так це те, що в 2018-му число померлих від пневмонії в Україні склало 6101 чоловік, а це значить, що смертність в Україні від сезонного грипу в порівнянні з США в 2.2 рази вище. Швидше за все це пов'язано з рівнем медицини в країні. А значить ситуацію з COVID - 2019 варто сприймати як мінімум в 2 рази серйозніше і відповідальність за прийняті рішення відповідно в 2 рази вище.
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