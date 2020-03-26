Чи виправдані заходи карантину в Україні щодо ситуації з COVID - 2019?

Станом на 26 березня в Україні зареєстровано 156 випадків зараження COVID - 2019, що, по суті, не є ознакою епідемії в Україні. Незважаючи на це, держава прийняла жорсткі заходи карантину. Якщо ситуація не зміниться, це призведе до того, що незабаром у людей закінчаться запаси продовольства і грошей, також можливі мародерства і стрімкий занепад економіки.

Сезонний грип зазвичай починається ранньою осінню. Пік вірусу як правило припадає на середину лютого і стихає пізньою весною. Всесвітня Організація Здоров'я наводить дані, що в середньому в усьому світі щорічно трапляється близько 3 - 5 мільйонів випадків зараження на сезонний грип і десь 200 000 - 500 000 смертей. Якщо говорити про країни, то допустимо в США щорічно від грипу помирає от 3000 до 49 000 чоловік в середньому в періоді з 1976-го по 2006 рік. У тому числі в цьому році в світі зареєстровано близько 54 млн захворювань на сезонний грип, близько 710 000 госпіталізацій і 59 000 смертей. Для порівняння візьмемо якусь конкретну країну, припустимо США. Так ось в США зареєстровано 36 млн захворювань, 370 000 госпіталізацій і 22 000 смертей. Що стосується коронавируса COVID - 2019, то ситуація станом на 25 березня така, що: інфіковано 436 481 особа з них 19 643 смертей, в тому числі 54 996 заражень в США і 785 смертей. Іншими словами, від сезонного грипу в світі в цьому році (жовтень 1, 2019 - березень 14, 2020) померло в 3 рази більше людей, ніж від COVID - 2019 і в 28 разів цей показник перевищив в США.

Так чому стільки уваги приділяється COVID - 2019, якщо число жертв від цього виду грипу в рази менше, ніж від звичайного сезонного грипу?

На те є кілька причин. По - перше: ми багато знаємо про сезонний грип, але COVID - 2019 ще не до кінця вивчений і у нас немає від нього ліцензованої вакцини. Ті вакцини, що розроблені різними групами вчених по всьому світу, поки всі знаходяться на стадії тестування і поки вакцина буде випробувана, ліцензована і надійде в продаж пройде не менш 12-18 місяців. Тобто про гарантовано стабільної ситуації в найближчі місяці говорити не доводиться. По - друге: Відсоток смертності від COVID - 2019 становить 3.5%, а від сезонного грипу близько 0.1%. Тобто вірус, звичайно, ще не отримав такого поширення, як сезонний грип, але він в 30 разів небезпечніше. І по-третє: інкубаційний період (період від моменту зараження до прояву симптомів) у сезонного грипу становить 1-4 дня, а у

COVID - 2019 це 2-14 днів. І це в свою чергу говорить про те, що реальні дані про поширення захворювання ми отримуємо з великою затримкою, в той час як люди, заражені інфекцією, безсимптомно спілкуються до 2-х тижнів з іншими людьми, не перестаючи їх заражати. Тому ми і спостерігаємо круті піке спалахів епідемії в різних країнах, де населення продовжує безперешкодно контактувати між собою після перших випадків заражень в даній країні.