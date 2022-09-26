На телебачення повертається розважальний контент. А до Києва – зіркові втікачи з-за кордону

Гаряча фаза російсько-української агресії не вщухає. Та дещо змінилося з перших днів війни – тепер її жахіття відсунулися далеко від Києва. І на телебачення повертається розважальний контент. А разом з ним – і зірки, які ще зовсім недавно казали, що, сидячи в небезпеці за кордоном, можуть більше зробити задля України й Перемоги. Готові зустрічати? І нові сезони вподобаних шоу, і улюблених зірок, які повертаються на заробітки в Україну?

З перших днів війни всі розважальні шоу та програми зникли з телеекранів, поступившись місцем новинам. Майже на всіх каналах улюблені телешоу замінив телемарафон "Єдині новини" зі зведеннями від Генштабу, кадрами руйнувань та коментарями військових експертів. Бо в ті дні саме це хвилювало аудиторію найбільше.

Запуск нових проектів відклали, а вже розкручені шоу призупинили. Не відбувся запланований на березень старт чергового сезону "Холостяка". Головне вокальне шоу "Голос країни" обірвалося на етапі сліпих прослуховувань. Програма "Майстер Шеф. Битва сезонів" вийшла на СТБ 19 лютого й зникла з екранів на півроку разом з її незмінним ведучим Ектором Хіменес-Браво та його кулінарними шедеврами.

Усе цілком логічно. Шок і розпач перших днів агресії – кому було до розваг? До того ж чимало українських зірок – телеведучі й актори, співаки і танцюристи – побігли з країни першими. За кілька днів-тижнів "зірковий батальйон" оговтався від першого переляку й почав закидати власні сторінки в соцмережах зображеннями жовто-блакитних прапорів, словами співчуття до співвітчизників та обіцянками донатити на армію з Лазурного узбережжя чи віденських апартаментів. Але в Україну ніхто не поспішав.

instagram.com/polyakovamusic

Поїхали ті, без кого важко уявити собі будь-який музичний проект або телеконцерт для широких верств.

На тлі частих нічних повітряних тривог улюбленець мільйонів Олег Вінник раптом перестав цікавитися у молодих вовчиць, їм спиться чи не спиться? Зірка в одну мить замовкла і на екрані, й в соцмережах. Тепер у його шанувальниць навіть може виникнути підозра, що пісня "Я знаю, ты в моем вкусе" присвячена баварським ковбаскам – згодом саме в Німеччині знайшовся наш блакитноокий серцеїд.

Олег Винник, фото з відкритих джерел

Інший завсідник телеконцертів та телешоу MONATIK з часом сплив у Іспанії. У соцмережах він пояснював, що початок російсько-української війни застав його в Барселоні. Тому там співак і залишився разом з дружиною і дітьми. Що заважало йому приїхати додому, не уточнював. Хіба що скаржився, що дуже болить серце за Україну. Тут, здавалося б, варіантів два: або купити квиток до України, або сходити до кардіолога. Хоча на тлі війни є й ще один – у всіх незрозумілих ситуаціях кажи, що волонтериш.

Поїхала з країни і Тіна Кароль, яка минулого року в компанії з Вінником та MONATIKом виконувала на Софійский площі попурі з 46 українських пісень – шикарний концерт до Дня Незалежності, який транслювали чи не всі українські телеканали. На початку цього року стало відомо, що саме Кароль разом із Dzidzio будуть ведучими нової розважальної телепрограми "Ігри талантів". Прем’єра телешоу мала відбутися 26 лютого. Чому проект так і не запустився в роботу, пояснювати не треба. А в березні Тіна вже давала благодійний концерт у Польщі.

Фото: instagram.com/tina_karol

Також у Польщі опинилася Маша Єфросініна, куди вона виїхала разом з отриманим два роки тому державним орденом "За заслуги" перед Україною. Поїхала з країни в перші ж дні війни й її подруга та колега по YouTube-шоу "Дорослі дівчата" Оля Полякова.

Залишила країну й чи не топова українська телеведуча Катя Осадча. Після тимчасової зупинки на Прикарпатті зірка разом з дітьми виїхала в Європу.

Виїхав з України і Анатолій Анатоліч, відомий широкому колу телеглядачів завдяки ранковому шоу "Ранок з Україною" та "Сніданок з 1+1". На закиди шанувальників щодо втечі з країни він пояснював, що з родиною почувається безпечніше у Франції й неодмінно повернеться, коли в Україні все утихомириться. До речі, як більшість зіркових втікачів він дійсно вже тут.

Фото: instagram.com/anatoliyanatolich/

На відміну від танцюриста, хореографа та беззмінного судді дев’яти сезонів телешоу "Танцюють всі" Влада Ями, який і не обіцяє повернутися. У перші ж дні війни він зник з інформаційного простору й повернувся в нього привітами співвітчизникам зі Сполучених Штатів. Як чоловік призовного віку зміг виїхати з країни, Яма пояснює у притаманній йому манері "чарівний наїв". Мовляв, у перші дні на кордонах був безлад і паніка, могли виїхати всі бажаючі, цим і скористався. Чому втік, коли 18-річні хлопці оббивали пороги військкоматів з вимогою дати їм зброю, пояснив у тому ж своєму фірмовому стилі. Мовляв, а що ж я робитиму, якщо до мого дому прийдуть люди з автоматами? Варіант самому взяти в руки зброю молодому тренованому мужикові на думку не спав.

На відміну від Ями, Потапа – ще одну зірку телевізійних шоу всіх рівнів і форматів – не можна звинуватити у банальній втечі з України. Просто чоловік брав участь не в тих шоу. Варто було б спробувати "Битву екстрасенсів". Бо що як не відмінна інтуїція підказала йому за кілька днів до вторгнення зпакувати речі, прихопити маму й дружину й податися до Іспанії. Й вже звідти засівати українців співчуттями й словами підтримки.

Українська аудиторія на виїзд зіркової пари Потапа і Насті зреагувала хвилею хейту. Бо то дійсно якийсь іспанський сором: звідти закидати українців інстаграмними закликами "боротись так само віддано, як в перші дні!"

Фото з благодійного вечора в Майамі, 11 вересня. instagram.com/vladyama_official/

Хейтили зірок і під час несподіваного серпневого візиту Насті до Києва. Відсутність Потапа поруч дружина пояснила його раптовою хворобою. Та публіка не оцінила. Ніхто не второпав, чому запалення лицьового нерва заважає йому мандрувати.

Українська аудиторія в коментарях була безкомпромісною. Писали, що він не один, кого 24 лютого паралізувало, але нічого, мовляв, війна закінчиться – всіх попустить.

Насправді, попустило ще швидше. Не минуло й місяця як Олексій Потапенко без будь-яких ознак недавнього парезу лицьових нервів виклав фото з свого прибудинкового саду в Києві.

Фото: instagram.com/realpotap

А тим часом на телебаченні анонсували повернення у перших числах жовтня вокального шоу "Голос країни" на телеекрани, а Потапа – у крісло судді. Залишається лише радіти за кавалера ордена "За заслуги" перед Україною Олексій Потапенко, який за час війни не втратив ані майно, ані високооплачувану роботу. Щоб не виникало зайвих запитань, у "Голосі країни" обіцяють під час трансляції шоу збирати пожертви на підтримку української армії. Чи сприймуть цей суддівський склад прихильники проекту, покаже час. Тим часом вже відомо, що лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поруч з Потапом не сидітиме – він відмовився від участі в проєкті.

Зазначимо, що телеканал "1+1" і надалі транслюватиме спільний телемарафон, а розважальний контент – канал ТЕТ. Зокрема й "Голос країни" у новому сезоні показуватимуть тут. Крім того, з середини серпня на ТЕТ виходить популярне тревел-шоу "Світ навиворіт". Разом з ним на екрани повернулося шоу "Життя відомих людей". Формат програми адаптували під реалії часу. Тепер воно розповідає про те, як життя відомих людей змінила війна.

Зазначимо, що "Новий канал" одним із перших припинив показувати телемарафон "Єдині новини", замінивши війну й політику суцільним кінопоказом. А зараз канал запускає в сітку ще й кілька розважальних програм. Це й нові проекти, й продовження вже відомих і розкручених. Зокрема на "Новому" вже виходить черговий сезон програми про викриття шахрайських схем "Аферисти в мережі" та романтичне реаліті "Пара на мільйон" із ведучими Лесею Нікітюк і Романом Мещеряковим. Прем'єра останнього була запланована на березень 2022 року, але за зрозумілих причин її відтермінували. Перший випуск вийшов 5 вересня.

Минулої п'ятниці стартувала "Ліга сміху", 30 вересня розпочнеться 12 сезон романтичного проєкту "Холостяк".

Так що нестачі легкого, веселого, цікавого й яскравого на екранах цього осіннього телесезону точно не буде. Розважальні програми є на всі смаки. Залишається лише одне запитання: наскільки доречно повертати в ефір те, що зникло з нього через війну, якщо та сама війна все ще триває.

Судячи з коментарів під анонсами тих чи інших програм, єдиної д умки у глядачів немає. Чимало людей вважають, що пісні-танці все ще не на часі – в країні все ще триває важка, кривава і виснажлива війна.

Інші ж наполягають, що повертати легке й смішне на екрани конче потрібно. Саме тому, що в країні триває важка, кривава і виснажлива війна. Як аргумент – радять подивитися відео, які записують наші бійці на фронті. Бо там пісень, танців і дотепних жартів – хоч відбавляй. Бо це саме те, що допомагає пережити страшні часи. Не можна весь час перебувати у негативному інформаційному полі, адже це виснажує й втомлює. А поки триває боротьба, ми не маємо права втомитися від війни.

Крім того, телебачення – це бізнес, з його робочими місцями, доходами і податками. Й вони економіці воюючої країни точно зайвими не будуть.

Тож врешті-решт, прихильники телерозваг можуть сміливо братися за вивчення довгого списку прем'єр, а його супротивники – просто вимкнути телевізор. Справа особиста. Як і те, чи вибачати зірок, які втікли з країни у її найважчі часи.