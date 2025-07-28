Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О’Брайен

Відомий історик та дослідник війни Філліпс О’Брайен пояснює, як дії українців роблять Україну важливою для її підтримки в боротьбі з росією. А "ініціативи" Зеленського і його офісу щодо антикорупційних органів, на думку О’Брайена, зумовлені не останньою чергою діями США та європейських партнерів. Також він наголошує, що не голосування Конгресу та Сенату за законопроєкт Грема-Блюменталя вкотре підтверджує, що Трамп допомагає путіну.

Перш ніж перейти до тижневика, я маю особисте оголошення. Моя остання книга "Війна і влада: хто виграє війни і чому" вийде через місяць у Великій Британії та Європі (у США – 27 жовтня).

Це міг бути один з найгірших тижнів війни для України. Рішення українського уряду атакувати незалежність своїх антикорупційних органів, НАБУ та САП, стало шоком, і не в хорошому сенсі.

Питання корупції, яке використовується для дискредитації України, є давнім. Задовго до повномасштабного вторгнення росії стверджувалося, що корупція є такою проблемою для України, що український опір буде паралізований і, зрештою, сама Україна не варта серйозної військової підтримки. У звіті CSIS, який я написав разом з Еліотом Коеном, ми обговорили, як звинувачення в корупції використовувалися проти України.

Корупція та ідентичність

Одна з причин, чому аналітики вважали, що українські військові не зможуть чинити ефективний конвенційний опір повномасштабному російському вторгненню, полягала в тому, що вони сумнівалися у фундаментальних силах опору України – як у надійності її системи, так і в прихильності значної частини її населення. Аналітики часто згадували Україну як слабку та хитку політичну та національну конструкцію або "найближче, що має Європа до держави, що не відбулася". Найпоширенішою причиною, з якої аналітики вважали Україну настільки системно слабкою, було те, що вона нібито була пронизана корупцією. Згідно з дослідженням RAND Corporation, "легітимні занепокоєння" щодо обмеження фінансової допомоги Україні були пов'язані з корупцією. Більше того, Україна потрапила в пастку-22, будучи неспроможною "подолати корупцію", оскільки росія дестабілізувала її. Цей зв'язок між українською корупцією та труднощами, з якими стикається російська агресія, був описаний у блозі RAND, опублікованому наприкінці того часу, як "знеохочення російського імперського примусу може значною мірою залежати від того, чи подолає Україна бідність і зупинить корупцію, і чи стане вона стійкою демократією". Аналітики використовували нібито руйнівну нездатність навіть українського президента Володимира Зеленського зробити щось щодо корупції, щоб поставити під сумнів його уряд як слабкий. "Адміністрація Зеленського також виглядає слабкою та дедалі відчайдушніше намагається знайти внутрішню підтримку. Він мало що зробив для зменшення корупції або для відокремлення України від її давньої традиції олігархічного правління".

Для порівняння, вражаючим було те, як мало згадувалася корупція як проблема росії, адже загалом вважалося, що росія вирішила свою проблему корупції.

Звісно, Україна мала реальні проблеми з корупцією, але на відміну від мафіозної держави путіна, українці доклали реальних зусиль, щоб боротися з цією проблемою. Це було частиною соціального договору між українським урядом і народом, який допоміг об'єднати країну після повномасштабного вторгнення.

Ось чому оголошення на початку минулого тижня про те, що уряд збирається політизувати антикорупційні органи, пролунало як грім серед ясного неба.

Мотивація цього кроку є предметом обговорення по всій Україні. Я не є експертом з української політики, але багато людей вважають, що ці відомства вели справи проти деяких союзників уряду, і це було основним мотивуючим чинником. Однією з офіційних причин, що наводяться, є те, що НАБУ та САП мали проросійські симпатії, але це здається дивним твердженням.

Незалежно від причини, цей крок був катастрофою і загрожував реальним розколом в українському суспільстві. Українське громадянське суспільство протягом останніх десятиліть продемонструвало свою стійкість і рішучість. Найвідомішим прикладом є Майдан, Революція гідності 2014 року, яку народ здійснив, щоб продемонструвати свою відданість демократії та прагнення до проєвропейського майбутнього.

Майдан, Київ, 2014 рік

І знову українці з обуренням відреагували на те, що, як здавалося, їхня відданість свободі була підірвана. Протести розпочалися майже відразу в Києві, а по всій країні лунали засудження.

Київ, липень 2025 року

Насправді деякі українці закликали мене написати статтю в The Atlantic про важливість боротьби з цим кроком, і я поцікавився, але дізнався, що вони вже замовили таку статтю, на яку я з нетерпінням чекаю.

Важко недооцінити гнів, який відчували багато українців, які бачили, як гинули члени їхніх сімей і друзів, як їх тяжко поранили або навіть катували в російському полоні. Для них цей крок загрожував європейському майбутньому України та підривав національну єдність, необхідну для ведення війни.

Більше того, цікавим і пригнічуючим було те, що саме російські джерела дезінформації почали атакувати протестувальників, називаючи їх підривниками та порушниками спокою. Це було звичайною справою в Twitter, я сам це бачив у своїй стрічці.

Ця реакція, здавалося, приголомшила уряд і привела його до тями. Майже відразу президент Зеленський, який сильно прогадав, підтримавши цей законопроєкт, почав відступати, обіцяючи захищати незалежність цих органів. 24 липня було запропоновано абсолютно новий проєкт закону, який тепер гарантував би незалежність цих органів – повний відступ уряду (якщо він буде прийнятий, поки що це не ясно).

Це був приголомшливий поворот за лічені дні, який показав, чому перемога України в цій війні так важлива для Європи. Це була спонтанна, національна реакція на загрозу українській свободі. Вона показала, що український народ не байдужий, не є вівцями, готовими слідувати будь-яким рішенням керівництва, і рішуче налаштований захищати своє європейське майбутнє.

Навіть у розпал екзистенційної війни він був готовий протистояти своєму уряду і робити це голосно та ефективно.

Те, що вони це зробили і що уряд до них прислухався, демонструє, якою стала Україна. Це повністю відрізняється від сучасної росії, наприклад, де повстання проти керівництва стосовно свободи здається неможливим.

Україна перетворилася на щось краще, і навіть коли її частково покинули, її народ не хотів повертатися назад.

Це урок тижня.

Партнери України підвели її

Однією з причин, чому український уряд вирішив піти на такий крок, як мені розповіли, було те, що він відчував, що спроби України провести реформи тепер зустрічаються з презирством з боку її партнерів, і тому український уряд вважав, що цей крок вартий ризику.

Це зневажливе ставлення проявляється у двох дуже різних формах: американській та європейській. Американська зміна очевидна. Уряд США, здається, більше не зацікавлений у боротьбі з корупцією – навпаки. Багато в чому уряд США запровадив і рекламував державну корупцію на мільярдні суми. Хочете купити монети Трампа – підходьте!

Уряд США під керівництвом Трампа також негайно послабив свої закони про боротьбу з хабарництвом, і відтоді в уряді США панує справжній "дикий захід" з грошима, що циркулюють на найвищому рівні).

Український уряд побачив це, побачив, як уряд США заграє з корумпованим режимом путіна, і, здається, дійшов висновку, що боротьба з власною корупцією тепер має другорядне значення.

Проте ситуацію погіршило те, що зробив ЄС тижнем раніше. Вони почали обливати холодною водою ідею, що Україна зможе приєднатися до ЄС найближчим часом. Канцлер Мерц, наприклад, заявив, що найраніше Україна зможе вступити до ЄС у 2034 році. Це було швидко порівняно з угорцями, які кажуть, що Україну ніколи не слід допускати до ЄС, а вона має бути постійною буферною державою між росією та ЄС (що дозволить росіянам у майбутньому атакувати її, коли їм заманеться).

І такі повідомлення також почули в Україні.

Отже, США та ЄС разом фактично заявили українцям, що їхні спроби боротися з корупцією є марними, і це, здається, дало українській владі певний привід для дій.

Найбільше вражає те, що попри дії США та ЄС, український народ не відступив. Він створив одне з найрішучіших громадянських суспільств у Європі і заслуговує на підтримку європейців. Скільки інших громадянських суспільств відреагували б таким чином? Безумовно, у США боротьба з корупцією в уряді досі була великою поразкою.

Доля законопроєкту Грема-Блюменталя

Кілька тижнів тому нам говорили, що надпотужний законопроєкт про санкції, ініційований сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, обов'язково буде винесений на голосування до кінця липня. Ми знаємо це, тому що 29 червня Грем заявив, що президент Трамп повідомив йому, що тепер дозволить провести голосування за законопроєкт, і Грем вірив, що він буде прийнятий до кінця липня. Інші сенатори-республіканці на початку липня натякнули, що голосування відбудеться до кінця місяця, а весь документ буде прийнятий до початку серпня.

Адже законопроєкт має 83 ініціаторів із 100 сенаторів і, ймовірно, переважну підтримку в Палаті представників – як його можна заблокувати?

Тим часом ми вже наприкінці липня, і голосування в Сенаті наразі повністю відкладено, а будь-яке голосування в Палаті представників буде неможливим аж до вересня, оскільки Палата пішла на дуже ранню літню перерву, щоб республіканці могли втекти від звинувачень Епштейна-Трампа.

Як цей дуже загрозливий законопроєкт був відкладений? Ну, насправді це був ключовий елемент маневру Трампа кілька тижнів тому (поворот до України, який не був поворотом). Заявивши, що він погрожує путіну санкціями через 50 днів (на початку вересня), Трамп зробив путіну велику послугу, вбивши законопроєкт Грема-Блюменталя. Республіканці, як завжди, поступаються йому і не голосуватимуть за законопроєкт, як обіцяли ще кілька тижнів тому.

Тож наступного разу, коли хтось говоритиме про те, як Трамп зараз допомагає Україні, можна буде зазначити, що він більше допомагає росії.

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