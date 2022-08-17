Шмигаль на вихід? 5 урядів, яким довелося працювати на межі катастрофи

Повне перезавантаження чи ротація – що чекає на Кабмін в кінці серпня на початку вересня? В експертному середовищі точаться розмови, що за посаду прем’єр-міністра України давно змагаються міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов та заступник голови ОП Ростислав Шурма. А поки експерти обговорюють можливі ротації ми з вами пригадаємо українські уряди, які працювали в умовах економічної кризи. Хтось у важкі часи боровся за власне виживання, а комусь вдалося витягти економіку з прірви.

Автор: Катерина Петрова

Так, засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов днями написав, що Андрій Єрмак, "можливо, ще розраховує на призначення прем’єром Ростислава Шурми, тому можливо і невипадково Бюро Економічної Безпеки відкрило справу про розкрадання 80 мільйонів на "Укрзалізниці". Можливо, ми ще побачимо якісь кримінальні провадження по людям Кирила Тимошенка. Але джерела кажуть, що питання вже фактично вирішене на користь Кубракова".

Проте є і інша думка, що звільнення прем'єра Дениса Шмигаля навіть не розглядається, а рухатимуться на цій дошці інші фігури. Так, на думку інших спостерігачів, першу віцепрем'єрку та міністерку економіки Юлію Свириденко можуть замінити Ростиславом Шурмою, своїх посад можуть позбутися голова БЕБ Вадим Мельник та "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Загалом, варіантів обговорюється безліч. Та й ротацією КМУ в Україні нікого не здивуєш: за 31 рік незалежності Україна мала 24 уряди та 19 прем'єр-міністрів. Але ротація під час руйнівної війни, коли економіка виснажена звісно приверне увагу міжнародних кіл.

Чим же завинив Денис Шмигаль? Його вважають ідеальним прем'єром для Володимира Зеленського: виконував всі забаганки Банкової та повністю координував свою роботу з Офісом президента. Але

Шмигаля називають прем’єром, який не мав якихось яскравих успіхів, але й не мав великих провалів, що у стані війни дуже важливо. Нагадаємо, що під час круглого столу щодо підтримки України в рамках Весняних зборів МВФ та Світового банку 2022 директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що "екстрені заходи економічної та фінансової політики української влади були чудовими. Було зроблено рішучі дії, щоб зберегти наявність валютних резервів та зменшити невизначеність обмінного курсу. А також, щоб підтримати фінансову стабільність та реалізували пріоритетні бюджетні платежі. Було забезпечено доступ до послуг та готівкових грошей для народу країни. У розпал вторгнення ці дії допомогли уникнути економічних потрясінь, таких як гіперінфляція та девальвація валюти, які часто супроводжують війни".

Та чи допоможе це прем'єр-міністру Шмигалю втриматись? Поки Банкова вирішує, пропонуємо вам пригадати 5 прем'єр-міністрів, котрим доводилося виводити країну з важких криз. Невеличкий спойлер: Шмигалю дісталося двічі.

Уряд Фокіна: відрізні купони та вихід з рублевої зони

Фото з відкритих джерел

Першим з 24 урядів, які керували економікою України з часу прийняття ВР 1990 року Декларації про державний суверенітет України, був Кабінет Міністрів Вітольда Фокіна, який попросив день свого обрання прем’єром вважати днем початку реалізації програми переходу до ринкової економіки.

В Україні тривала революція на граніті. До політичної кризи додалась економічна. У вересні 1990 року російська федерація без будь якого узгодження різко підвищила закупівельні ціни на м'ясо, в результаті чого продукція стрімко зникала з полиць українських магазинів. В ті часи люди, зайшовши до магазину, спочатку займали чергу, a вже потім цікавилися: "Що дають". Тож уряд, намагаючись зменшити вивезення товарів за межі республіки, запровадив картки споживачів з відрізними купонами разового використання. Вони використовувалися з початку листопада 1990 року до грудня 1991-го. За придбані товари покупці розраховувалися радянськими карбованцями та купонами на таку ж суму. За даними уряду, з листопада по лютий продаж продукції з використанням купонів дозволив зменшити вивезення товарів за межі республіки на два мільярди карбованців.

З проголошенням незалежності України Вітольд Фокін став останнім очільником уряду радянської і першим прем'єр-міністром незалежної України.

Ще один цікавий факт з життя кабміну Фокіна. З вересня 1991 року Центробанк росії перестав постачати в Україну готівкові рублі. З 2 січня 1992-го росія відпустила ціни. Оскільки Україна перебувала в рубльовій зоні, це стало для неї смертельно небезпечним. Тимчасову українську валюту поспішно друкували у Великій Британії, Франції, Іспанії і літаками возили в Україну. З 10 січня купон увійшов в обіг, а з 13 листопада 1992-го в купоно-карбованець став єдиною грошовою одиницею.

Незгодного з передчасним, на його думку, виходом України з рубльової зони до стабілізації макроекономічних показників Фокіна відправили у відставку, у зв’язку з виходом на пенсію. 13 жовтня наступним очільником уряду став Леонід Кучма. За даними Світового банку, перший з депресивних періодів, спричинений крахом Радянського Союзу, був найглибшим і тривав близько десяти років.

Уряд Пустовойтенка: переддефолт, програми МВФ та повінь на Закарпатті

Фото з відкритих джерел

Валерій Пустовойтенко став наступником відомого далеко за межами України "каліфорнійського в'язня" Павла Лазаренка. 1998 рік – рік глибокої світової фінансової кризи - увійшов в історію України також пішими походами шахтарів на Київ і майже дефолтом. І припав він на уряд Пустовойтенка. Азійська фінансова криза, що розпочалася роком раніше, накрила увесь світ. Економіка незалежної України виявилася не такою незалежною як гадалось. росія оголосила дефолт, у той час коли український експорт до рф перевищував 30 відсотків від загального. Курс долара стрибнув з 1,8 до 4,4 гривні. Економічні негаразди позначилися на платіжках за комунальні послуги. Ще більше накопичувалися зарплатні борги, і люди все частіше виходили на протести.

У березні 1998 МВФ через невиконання умов показників дефіциту бюджету достроково призупинив трирічну програму кредитування України Stand-by. З 2,9 мільярда країна отримала лише 1,9 мільярда. Того ж року МВФ відкрив нову програму розширеного фінансування EFF на 2,6 мільярда доларів, але Україна знову отримала лише 1,6 мільярда через низькі темпи виконання програми.

За час прем’єрства Пустовойтенка було вбито батька української гривні Вадима Гетьмана. А нечувана раніше повінь на Закарпатті затопила 269 населених пунктів - у зоні лиха опинилась третина області. З резервного фонду Кабміну тоді на ліквідацію наслідків лиха виділили більше 11 мільйонів гривень і ще 14-ть з Пенсійного. За купівельною спроможністю ці цифри легко можна множити на тисячу.

У квітні 1999 року заборгованість по зарплаті в країні сягнула 6,9 млрд гривень. У грудні Верховна Рада погодила кандидатуру Віктора Ющенка на пост прем’єр-міністра. Діяльність кабінету Ющенка пов'язують із довгоочікуваним економічним зростанням, яке прискорилося після Помаранчевої революції, коли він очолив державу.

Другий уряд Тимошенко: "Юліна тисяча", банківська криза та газовий конфлікт

Фото з відкритих джерел

Українці відчули велике розчарування через розпад тандему Ющенко-Тимошенко. Через політичні скандали почало "штормити" і економічну сферу, до чого додалася чергова світова фінансова криза. Єдиним позитивом для економіки України у 2008 році експерти назвали вступ до Світової організації торгівлі.

І все ж почався 2008-й з виплати так званої Юліної тисячі – компенсації вкладникам Ощадбанку СРСР. В бюджеті для цього передбачили 20 млрд гривень. Українці, маючи в Ощадбанку 54 мільйони рахунків кинулися до відділень. Ажіотаж привів до випадків загибелі в чергах людей похилого віку. Тим часом Кабінет Міністрів затвердив і передав до парламенту програму "Український прорив", перевантажену соціальними зобов’язаннями. Президент Ющенко зі свого боку направив два законопроекти про державну допомогу сім’ям з дітьми та про підтримку сімей, які усиновили дитину-сироту, а 2008-й оголосили роком усиновлення в Україні.

На це попередник Тимошенко Анатолій Кінах, який очолював уряд відразу після Ющенка – у 2001-2022 роках, відреагував заявою про перетворення бюджету розвитку на бюджет споживання. Втім, власне Кінах і досі викликає у пересічного українця захоплення як диво робототехніки.

Загалом прем'єр Тимошенко увійшла в історію мемів та фотожаб як очільник уряду популізму.

Фото: facebook.com

Насправді для економіки це було жахливо. В будь-якій галузі будь-який перспективний проєкт реалізується рівно до першого піару особисто Юлії Володимирівни. Після ж першої фоточки прем'єра фінансування зупиняється, результату нуль, гроші витрачені дарма. Тоді найпопулярніший жарт був про надто дорогі фотосесії ЮВТ. Згадаємо, хоча б СхідГЗК. Державне підприємство з видобутку урану перестало отримувати фінансування від держави, щойно Юлія Володимирівна під фото та відеосупровід виштовхнула на поверхню першу вагонетку з нової Новокостянтинівської шахти. До речі, не отримує й досі. І так геть в усьому. Енергетики можуть пригадати теплові насоси та енергію з водоростей, аграрії – рапс, яким мали засіяти всю Україну. Та багато іншого.

І ось знов настає світова фінансова криза. З вересня ерез нестачу валюти на ринку гривня почала помітно падати до долара – з 4,7 грн/$ до 5,08 грн/$. Це призвело до ажіотажу зі зняттям банківських вкладів. У жовтні НБУ заморозив на рахунках клієнтів 145 мільярдів гривень, але гривня продовжила рух униз з 5,76 восени до 10 гривень за долар у грудні. Згодом курс стабілізувався на позначці 8.

Не забуваймо, що Юлія Тимошенко була вимушена вирішувати ще одну кризу – газову. 1 січня 2009-го "Газпром" припинив поставки газу до України. Без газу тоді залишилася і Європа, бо транзит було зупинено теж. З Москви прем’єрка привезла договір про 450 доларів за тисячу кубів газу – а це було дорожче, ніж Франція, та усунення посередника "Росукренерго". Також було запроваджено принцип "Бери або плати", відповідно до якого українська сторона мала би сплачувати штраф за купівлю меншого обсягу газу, ніж це передбачено контрактом. Цей принцип через кілька років Україна оскаржила в міжнародному арбітражному суді Стокгольма як дискримінаційний. Президент і опозиція заявили тоді про програш інтересів України, а Тимошенко про отримання найнижчої ціни в Європі за винятком білорусі. За ці газові контракти вже за часів Януковича Юлія Тимошенко постала перед судом.

Ще кілька штрихів, щоб пригадати суворий 2009 рік. Уряд заборонив в Україні азартні ігри. Це було зроблено поспіхом, недосконало і радше скидалося на дешевий піар Юлії Володимирівни, який завжди дорого обходився для бюджету. Адже офіційну роботу втратили сотні тисяч людей, а ігровий бізнес пішов у тінь.

І, нарешті, на додачу до економічної кризи і владного хаосу, на цей рік припала чергова пандемія – свинячого грипу. Українців вперше закликали одягати маски у громадських місцях. Втім, не змусили. Уряд кинувся рятувати країну від пандемії. Як наслідок - відсутність ліків в аптеках, брак масок та нестача апаратів штучної вентиляції легень. Але найголовніша ознака тодішнього часу – відсутність правдивої інформації в ефірі. Замість неї Україну заполонили білборди з "Вона працює" та "Тігрюлею". Наближалися чергові президентські вибори…

Уряд Яценюка: Майдан, анексія, війна

Фото: facebook.com

Арсеній Яценюк на посаді прем’єр-міністра відпрацював 777 днів, увійшовши в одну і ту ж воду двічі. Вперше на чолі уряду він став 27 лютого 2014 року. Кабміну доводилося починати все з нуля в умовах вакууму влади в країни, адже за вікнами будівлі на Грушевського ще вирувала Революція Гідності. До анексії Криму залишалося кілька тижнів, до початку війни із рф – два місяці. Уряд Яценюка отримав почесне звання "уряду камікадзе".

У квітні, вже після нападу рф, МВФ схвалює дворічну програму Stand-by для України на 17 мільярдів доларів. Себто уряду Яценюка вдалося тоді відновити її. Завдяки кредиту та суворому секвеструванню бюджету навіть у найважчих умовах уряду вдалося утримати фінансову ситуацію.

Реформи уряду Яценюка, на які очікували учасники Революції Гідності, не вдалися. Причин багато, і не лише в прем'єрі. Але уряду доводилося виконувати роль пожежника, і досить успішно.

Але найепічнішим провалом уряду Яценюка можна вважати проєкт "європейської стіни". У вересня 2014 року Яценюк презентував проєкт, яким пропонувалося впродовж шести місяців облаштувати оборонні споруди, системи спостереження та рокади на всій довжині кордону з росією. Так і не реалізований проєкт тоді став темою жартів та мемчиків, але сьогодні ми відчуваємо, як нам не вистачало у лютому 2022 року цієї "стіни Яценюка".

Фото: facebook.com

Через складну ситуацію в країні в уряді спостерігаються постійні ротації, які в листопаді закінчуються розпуском Кабінету Міністрів. Призначають нових міністрів знов під керівництвом Яценюка. Проходить реформа "Нафтогазу", розпочинається децентралізація та фіскальні реформи, які підштовхують західні партнери, тим не менш критика роботи уряду поступово зростає.

Вистачало і недолугих скандалів, які були пов'язані не з прем'єром, а членами його коаліційного Кабміну. Згадаємо лише один - із Зоряном Шкіряком, який будучи головою Держслужби з надзвичайних ситуацій, влаштував епічну операцію з евакуації українських громадян з постраждалого від землетрусу Непалу. Епічну, бо під шумок Шкіряк прихопив з собою свою даму серця. І все пройшло б непомітно, якби протягом евакуації не ламався літак. Причому двічі. Тож замість доби українців "рятували" протягом тижня, а врешті решт постраждалі українці були вивезені рейсовим бортом. Звісно "бетмену" довелося піти у відставку.

У лютому 2016-го у відставку йде міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус. За ним подають заяви про відставку ще кілька міністрів, але відкликають їх після перемовин президента та американських партнерів. Сам Яценюк позбавляється посади в квітні, і 22-м прем’єром стає Володимир Гройсман, котрий до цього моменту був більше відомий у пресі як директор вінницького ринку.

Уряд Шмигаля: коронавірус, антикорупційна криза, повномасштабна війна

Фото: facebook.com

3 березня 2020-го в Україні зафіксували перший випадок інфікування корона вірусом, а 4-го Рада сформувала 22-й Кабінет Міністрів на чолі з Денисом Шмигалем. Рік пройшов під знаком коронавірусу та локдауну, до яких долалися місцеві вибори, рішення КСУ щодо визнання неконституційними повноважень НАЗК та норм закону про створення НАБУ.

Наступний 2021-й експерти назвали роком, коли збільшився адміністративний вплив держави на ринок під приводом "захисту інтересів держави" і виникли великі питання стосовно корупції в "Енергоатомі", "Центренерго", "Укравтодорі" тощо.

В уряді увімкнули кадровий турборежим: за рік деякі міністерські портфелі переходили з рук у руки двічі. Але проходило все це на тлі масштабної діджиталізації.

Загалом аналізувати діяльність уряду Шмигаля дуже важко з огляду на його абсолютну підконтрольність та лояльність рішенням Банкової, які дуже часто не відповідали не лише очікуванням суспільства, але навіть їх власним деклараціям.

Наприкінці 2021-го експерти та урядовці прогнозували, що 2022-й стане роком поступового зростання економіки, хоча і з досить високою інфляцією. Зарплатам обіцяли збільшення, бюджету збалансованість, а курсу гривні відсутність різких коливань. Все змінилося 24 лютого. Але Вкраїна встояла.