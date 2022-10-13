Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

Головні пропагандони путіна мимоволі показали, що останні російські звірства були не простою відплатою. Головне їхнє завдання було посилити підтримку путіна населенням всередині росії. Про це - у черговому огляді дезінформації пропагандистських руських ЗМІ Джулії Девіс.

Цього тижня росія загострила режим терору проти свого сусіда, обрушивши ракети на жителів України та цивільну інфраструктуру, завдавши серії невибіркових ударів. Хоча атаки здавалися позбавленими будь-якого військового сенсу — нічого не змінюючи на полі бою, де росія продовжує програвати — обґрунтування їхньої дії було розкрито в російських державних ЗМІ, де потворна правда систематично просочується через встановлені державою бар’єри.

Вибух, який минулого тижня прогримів на Кримському мосту, був нападом на один із символів "гордості росії", заявив голова комітету держдуми з оборони андрій картаполов в останньому ефірі "Недільний вечір з володимиром соловйовим". За словами картаполова, ще одним таким символом був затонулий військовий корабель "москва", а зараз єдиним символом, який залишився, є президент росії володимир путін. картаполов закликав росіян об’єднатися навколо путіна, і його відчайдушне прохання підкреслило справжню причину ракетного обстрілу з боку москви: стримувати ослаблення громадської підтримки безглуздої війни путіна.

Під впливом радості в Києві, яка виникла після підриву Кримського мосту минулого тижня, колишній уповноважений з прав людини в росії костянтин долгов заявив в понеділок в ефірі державної телевізійної програми "60 хвилин", що удари у відповідь були виправдані, і що вся інфраструктура України повинна розглядатися як військові цілі, виправдані для знищення. долгов жадав болючої реакції українців, які постраждали від ударів, запитавши: "Вони вже ниють? Вони вже виють?".

Депутат державної думи рф андрій ісаєв в ефірі програми "60 хвилин" зазначив, що ракетні удари стали своєрідним стимулятором настрою для російської аудиторії: "Абсолютно очевидно, що громадяни підтримують рішучі дії президента і настрій у багатьох покращився".

антон красовський, директор мовлення державного телеканалу RT, сказав, що він невимовно щасливий і виклав у Telegram відео, де він танцює на своєму балконі в піжамі, поки в понеділок відбувалися ракетні удари.

костянтин затулін, перший заступник голови комітету державної думи рф у справах СНД і зв'язків з російськими співвітчизниками за кордоном, заявив, що спостереження за наслідками ракетних ударів росії по Україні принесло йому "відчуття задоволення". Він заявив, що короткострокова мета росії полягає в тому, щоб "повернути ту ініціативу, яка у нас була, яка, на жаль, була вичерпана влітку, що призвело до значних втрат тих територій, які ми раніше контролювали".

Політолог сергій міхєєв висловив думку, що знищення цивільної інфраструктури України повинно було бути пріоритетом з самого початку. Він висловив думку, що найкращий спосіб, яким росія може проявити співчуття до України, можна порівняти з відрізанням хвоста собаці: чим швидше, тим краще. міхєєв висловився за те, щоб залишити всю Україну без газу, електрики, водопостачання та каналізації. Він пояснив, що поки українці не будуть змушені мерзнути, вони не зрозуміють, що таке війна. міхєєв додав: "П'ять-десять мільйонів з них повинні поїхати в Європу". Така ж думка була раніше озвучена минулого тижня, коли андрій сидоров, заступник декана факультету світової політики московського державного університету, закликав росію викликати масову кризу біженців в Європі, загостривши економічну і політичну напруженість, спровокувавши масовий приплив українських біженців.

соловйов повністю погодився з тим, що українську інфраструктуру потрібно руйнувати постійним шквалом ракетних ударів: "Нас і так вже вважають лиходіями. Краще, щоб нас боялися, ніж над нами сміялися". сидоров погодився і сказав, що останні удари важливі з "психологічних міркувань" і повинні продовжуватися.

міхєєв підкреслив, що пропаганда є набагато більш ефективною зброєю, ніж HIMARS. Він стверджував, що росія "легітимізувала" українську владу, а Президента України Володимира Зеленського назвав "тарганом", якого росія перетворила на фігуру світового масштабу. Захоплено перекрикуючи один одного, міхєєв і соловйов стверджували, що Зеленський і решта українського уряду повинні розглядатися як головні військові цілі для російських військових. міхєєв додав: "Символічні удари дуже важливі - ми живемо в інформаційну епоху".

карен шахназаров заявив, що стурбований ескалацією, яку він назвав потенційним Армагеддоном, але тут же спробував виправдати удари путіна по українському мирному населенню, порівнявши інцидент з Кримським мостом з терактами 11 вересня в США.

"Це терористична акція. Більше того, за своїми масштабами вона порівнянна з 11 вересня в США. Для росії Кримський міст має ще більше значення. Хмарочоси - це символи, але вони не мали жодного значення для інфраструктури", - сказав шахназаров. "Кримський міст має величезне значення для зв'язку Криму з росією... Сполучені Штати негайно оголосили тих, кого вони вважали відповідальними за руйнування цих веж, поза законом".

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