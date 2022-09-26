Внутрішня кухня українського контрнаступу, який переломив хід війни. TIME про Залужного

Відомий журнал TIME помістив генерала Залужного на обкладинку свого свіжого номеру та розповідає про внутрішню кухню українського успішного контрнаступу, який переломив хід війни. Втім, за словами українського генерала, перемога України – це лише час для переведення подиху і час для підготовки до наступної битви, з огляду на цілі росіян.

Джерело: Time

Валерія Залужного легко було б недооцінити, пишуть автори репортажу, коли генерал не в уніформі, він віддає перевагу футболкам і шортам, які відповідають його легкому почуттю гумору. Вони згадують, що коли наприкінці липня 2021 року він вперше почув від помічників президента України Володимира Зеленського, що його запрошують очолити збройні сили країни, його приголомшена відповідь була: "Що ви маєте на увазі?". Зокрема, вони наводять його слова, що усвідомивши, що він стане головнокомандувачем, він відчував себе так, наче його вдарили "не просто нижче пояса, а прямо в нокаут".

Але коли буде писатися історія війни в Україні, Залужний, мабуть, посяде визначну роль в ній. Автори стверджують, що він був частиною українського керівництва, яке витратило роки на перетворення армії країни з незграбної радянської моделі на сучасну бойову силу. Загартований роками боротьби з росією на східному фронті, він належав до нового покоління українських лідерів, які навчилися бути гнучкими та делегувати рішення командирам на місцях. Його наполеглива підготовка напередодні вторгнення та розумна тактика бою на ранніх етапах війни допомогли країні відбити натиск росіян. "Залужний виявився тим військовим розумом, який був потрібний його країні, — написав для TIME про свого колегу минулого травня генерал США Марк Міллі. - Його керівництво дозволило українським збройним силам швидко адаптуватися до ініціативи на полі бою проти росіян".

Автори переконані, що зараз ця ініціатива відіграє ключову роль на користь України. Найбільшим успіхом Києва з початку війни в лютому став блискавичний контрнаступ на північному сході країни на початку вересня, який приголомшив російські війська, які втекли в безладді та поступилися величезними частинами окупованої території. У поєднанні з другою операцією на півдні українські сили визволили понад 6000 квадратних кілометрів менш ніж за два тижні, звільнивши десятки міст і селищ, перерізавши ворожі лінії постачання. Спритна тактика української армії - ввела в оману росію та застала її зненацька. Українці таким чином підтвердили, що співпраця в сфері розвідки та допомога на мільярди доларів у вигляді зброї та матеріальних засобів, наданих західними союзниками, дали результати на полі бою.

Перемоги українців відбулися в критичний момент жорстокої війни на виснаження. Оскільки економічний тиск зростав у Європі та в усьому світі, скептики почали сумніватися, чи зможе Україна витримати тривалу боротьбу. Драматичний розгром сколихнув москву, змусивши кремлівських пропагандистів визнати невдачу та посилити військовий і політичний тиск на президента росії володимира путіна. 21 вересня він відповів, оголосивши перший масовий призов з часів Другої світової війни, часткову мобілізацію до 300 000 громадян.

Посадовців США та України, пишуть автори статті, переконані, що війна буде довшою та кривавішою, аніж більшість думає. путін продемонстрував, що готовий пожертвувати своїми військами та вчинити звірства, щоб виснажити свого супротивника. У грізній промові він попередив, що "не блефував", коли натякнув на ядерну зброю. Недавній український наступ може бути переломним, але не вирішальним ударом. "Оглядаючись назад, ми будемо дивитися на це як на битву за Мідвей", — каже Ден Райс, ветеран бойових дій армії США та виконавчий керівник Вест-Пойнта, який також є спеціальним радником Залужного. , маючи на увазі ключову сутичку 1942 року, яка передувала трьом більше років війни. Автори статті наголошують, що американський посадовець має на увазі поворотну битву 1942 року, після якої війна тривала ще 3 роки.

TIME пише, що Залужний - лише один із багатьох українців, які відповідальні за мужність і прогрес національної малокомплектної армії. Серед інших ключових офіцерів – генерал Олександр Сирський, командувач сухопутними силами України, який керував обороною Києва, а нещодавно – контрнаступом на сході, та Кирило Буданов, голова Служби військової розвідки України. Проте, автори статті відзначають, що Залужний після Президента України, став також обличчям війни і його образ присутній в багатьох вірусних роликах, зображеннях, фотографіях тощо повсюдно в соцмережах. "Коли Залужний заходить у темну кімнату, він не вмикає світло, він вимикає темряву", – жартують в одному з вірусних відео TikTok.

Важко передбачити, куди поверне війна і яку роль у підсумку зіграє Залужний. Але, мабуть, уперше тепер здається можливим, що армія, якою він командує, здобуде перемогу, стверджують автори TIME.

TIME також описав, як генерал отримав пропозицію очолити Збройні сили України. Залужний пив пиво на дні народження дружини, коли вийшов на вулицю, щоб відповісти на вхідний дзвінок на мобільний телефон і дізнався про свою нову роботу. Звання та статус 48-річного генерала на той час були набагато нижчими від посади, яку йому пропонував Зеленський. Головнокомандувач Збройними Силами України є вищим військовим званням країни, вищим за рангом є лише сам Президент.

Комусь вибір здався необдуманим. Хоча він заслужив репутацію сміливого та амбітного полководця, Залужний також вважався трохи несповна розуму, через те любив подуркувати зі своїми військами, замість дисциплінувати їх. Народився в радянському військовому гарнізоні на півночі України в 1973 році, він каже, що мріяв стати коміком, як і сам Зеленський. Натомість він пішов стопами своєї військової родини, вступивши до академії в Одесі в 1990-х роках, коли Радянський Союз розпався, а Україна поринула в кризу.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони США Ллойдом Остіном у зв’язку з триваючою атакою росії на Україну в Києві 24 квітня 2022 року. Прес-служба Президента України

Залужний пройшов шлях від командування взводом до керівництва військами країни на східному фронті після анексії росією Криму в 2014 році. На цій посаді він розвивав молодших офіцерів і заохочував більш ефективне прийняття рішень, делегувавши повноваження командирам на місцях. На відміну від російської армії, сержанти були не "цапами відбувайлами", а справжніми представниками, покликаними створити конвеєр військових талантів, сказав він в інтерв’ю 2020 року, опублікованому Міноборони України. "Назад шляху до "армії 2013 року" немає, – сказав він.

Також TIME зазначає про захоплення Залужним і російською військовою думкою, зокрема начальника Генштабу генерала валерія герасимова, старшого за нього на 17 років. "Я виховувався на російській військовій доктрині, і я все ще вважаю, що вся наука про війну знаходиться в росії", – каже Залужний. "Я вчився у герасимова. Я читав усе, що він коли-небудь писав... Він один із найрозумніших людей, і мої очікування від нього були величезними".

Коли Зеленський прийшов на посаду у 2019 році, війна на сході України тривала вже п’ятий рік, а Залужний виконував обов’язки командувача в зоні бойових дій. Йому довелося поінформувати нового президента про військові дії та командні структури. Він знав, що Зеленський ніколи не служив в армії, і не планував навчати його тактичним деталям ведення війни. "Йому не потрібно розумітися на військовій справі так само, як йому не потрібно знати медицину чи будівництво мостів", — каже Залужний. На його подив, Зеленський ніби погодився. "Це виявилося однією з найсильніших рис [Зеленського]", — каже Олексій Мельник, колишній помічник міністра оборони України. Він дозволив своїм генералам вести гру "без прямого втручання у військові справи".

Також журнал наводить цікавий епізод із невдалим запуском ракети Джавеліном. У 2020 році Залужний керував амбітним комплексом військових навчань, серед яких було випробування протитанкової ракети Джавелін. Під час спостереження Президента за ходом навчань з оглядового майданчика демонстрація пуску провалилася, і експерти вийшли на українське телебачення, щоб обговорити погану прикмету для національної армії. Залужний був переконаний, що в Офісі президента його вважатимуть за "невдаху з несправними Джавелінами".

Проте Зеленський продемонстрував рішучість відкинути старше покоління посадовців та звичку підносити лідерів, з якими він відчуває взаєморозуміння, незалежно від рангу. У липні 2021 року, коли росіяни підтягнули танки до кордону, а американці попередили, що незабаром Україна може зіткнутися з повномасштабним нападом, президент вирішив поставити Залужного командувати. "Я висловив свою думку, що він мені здається досить професійною, розумною людиною, — каже Андрій Єрмак, глава офісу Зеленського. - Але президент подзвонив".

На відміну від Зеленського, який скептично ставився до звітів розвідки про неминучість масового російського вторгнення, Залужний був частиною корпусу українських офіцерів, які розглядали це лише як питання часу. За кілька тижнів після вступу на посаду він почав впроваджувати ключові зміни. Офіцери матимуть право відкривати вогонь у відповідь "з будь-якої доступної зброї", якщо вони піддадуться нападу, без дозволу старшого командування. "Нам потрібно було збити їх бажання атакувати, — каже Залужний. - Нам теж потрібно було показати зуби".

На початку лютого тиск його нової ролі почав проявлятися. Як переказує TIME, початок навчань на початку лютого із залученням тисяч українських військових розчарував Залужного. Метою навчань було зімітувати напад росії та виявити прогалини в обороні України. На думку Залужного, навчання були центральною частиною оборонної стратегії України, її найкращим шансом вижити, а командири сприймали їх недостатньо серйозно. "Я цілу годину кричав, — згадує він. "Я зірвався." Чоловіки, які сиділи за столом, були здебільшого старші й досвідченіші, ніж Залужний, який не мав репутації людини, яка втрачає холоднокровність. "Я пояснив їм, що якщо вони не зможуть це зробити, наслідки коштуватимуть життя не лише нам, але й нашій країні".

Після збучки генерали почали готуватися. Вони перемістили та замаскували військову техніку, вивели війська та зброю зі своїх баз і відправили їх у тури по країні, включно з літаками, танками, бронетехнікою та зенітними батареями. "Запах війни не можна переплутати, — каже Залужний, — і він уже відчувався в повітрі". Але коли справа дійшла до деталей його стратегії, Залужний тримав їх при собі. "Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки, — каже він. - Нам потрібно було, щоб супротивник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимося телевізор і публікуємо дописи у Facebook".

Коли вранці 24 лютого почалося вторгнення, генерал мав дві стратегічні цілі щодо захисту України. "Ми не могли допустити падіння Києва, – сказав він. - А на всіх інших напрямках нам потрібно було пролити їхню кров, навіть якщо в деяких місцях це вимагало втрати території". Іншими словами, метою було дозволити росіянам просунутися, а потім знищити їхні колони на попереду та лінії постачання в тилу. На шостий день вторгнення він дійшов висновку, що це працює. росіяни не змогли взяти аеропорти навколо Києва і просунулися достатньо глибоко, щоб почати розтягувати лінії постачання, залишаючи їх вразливими.

Міллі, американський колега Залужного, був певним чином вражений, коли побачив, що українці тримаються. Він запитав у Залужного, чи планує він евакуюватися в більш безпечне місце. "Я йому сказав: "Я вас не розумію", — розповідає Залужний. "Для мене війна почалася в 2014 році… Я не тікав тоді і не збираюся тікати зараз".

Його теж здивували промахи росії. Коли ворог зіткнувся з сильним опором або втрачав здатність поповнювати запаси, він не відступав і не вдавався до інших дій. "Вони просто загнали своїх солдатів на бійню", — сказав Залужний. "Вони вибрали сценарій, який найбільше влаштовував мене".

Незважаючи на те, що США та союзники продовжували надавати країні мільярдну військову допомогу, новини були невтішними. росія завдала удару по стратегічному портовому місту Маріуполь, убивши тисячі мирних жителів. У травні капітулювали сотні українських бійців, які захищали останній опорний пункт міста – металургійний завод "Азовсталь". (Понад 150 було повернуто 21 вересня під час обміну полоненими, включно з п’ятьма вищими українськими командирами.) У містах і селах, окупованих російськими військами, були виявлені масові поховання. Тим не менш, українські чиновники наполягали, що вони можуть перемогти. "Будемо боротися до останньої краплі крові", — сказав Залужний виданню TIME.

Через кілька тижнів Україна почала робити те, що видалося військовим аналітикам незвичним. З верхівки уряду українські посадовці, включаючи Зеленського та міністра оборони Олексія Резнікова, почали публічно рекламувати свою підготовку до масштабної операції з повернення території на півдні. В очікуванні атаки росія почала передислокувати війська, включаючи деякі зі своїх найбільш елітних підрозділів з інших регіонів, щоб зміцнити свої позиції на півдні. 29 серпня українські військові повідомили про початок довгоочікуваного південного наступу.

Але були ознаки того, що відбувається щось інше. "У нас триває війна, і не тільки на півдні, — заявив 1 вересня TIME голова РНБО Олексій Данілов. — Лінія фронту становить 2500 км". Чимало експертів сумнівалися, що Україна зможе вести контрнаступ на одному фронті, не кажучи вже про два.

Через 5 днів українські війська завдали раптового удару на північному сході країни. росіян застали зненацька. Багато з них втекли безладно, залишивши зброю та спорядження. Звіти з місця подій малювали принизливу картину відступу, описуючи солдатів, які викрадали одяг, велосипеди та автомобілі цивільних, щоб втекти.

За шість днів українські військові відбили приблизно 3000 квадратних кілометрів контрольованої росією території, включаючи стратегічно важливі залізничні вузли, які використовувалися для поповнення їхніх сил. Цей удар приголомшив Кремль, американських чиновників і навіть українців.

Розвідувальні дані та сучасне озброєння, надані Заходом, також допомогли. "Вони дали нам розташування противника, скільки їх там і що вони там зберігають", — розповідає Резніков. Надана Пентагоном ракетно-артилерійська система високої мобільності (HIMARS) дозволила Україні знищити склади боєприпасів, палива та командні пункти. Легкі транспортні засоби, такі як подаровані США хамві, а також вантажівки та танки, надіслані Великобританією, Австралією, Нідерландами, Польщею та Чехією, дозволили їм переграти росіян. "Українці продемонстрували набагато краще розподілені операції на тактичному рівні, — каже Джеффрі Едмондс, колишній аналітик ЦРУ та директор Ради національної безпеки з питань росії. - Вони набагато більш дисципліновані".

Також вирішальною, кажуть українські посадовці, була гнучка структура командування, яка дозволила їм скористатися швидким розпадом (фронту – iPress) росіян. "Українська армія має свободу приймати рішення на всіх рівнях, – каже Резніков, порівнюючи це зі стандартами НАТО. - Вони це роблять швидко, на відміну від росіян".

Українські посадовці обережно говорять про військові успіхи. "Це історія не однієї зірки, а плеяди нашої військової еліти", — каже Резніков, називаючи довгий список прославлених офіцерів збройних сил — піхоти, флоту, авіації, медичного корпусу та інших.

TIME завершує репортаж тим, що наступ на півдні просувається повільно, і Київ повинен з наближенням зими не витрачати сили. Окрім того, є сили, які поза контролем України, як енергетична криза, яка може підважити військову підтримку Заходу через зростання цін на паливо.

Зі свого боку Залужний готується до тривалої і кривавої битви. "Те що, я знаю про росіян з перших вуст, наша перемога не буде остаточною, — сказав він TIME. - Наша перемога стане можливістю перевести подих і підготуватися до наступної війни".