Європа вважає, що мирні переговори Трампа зазнають невдачі. Її участь мотивована бажанням викрити блеф путіна – Politico

Європейська редакція Politico, поспілкувавшись з європейськими посадовцями та дипломатами, переконана: хоч європейці і погодилися грати певну роль у переговорах з путіним, але вони не вірять у щирість його намірів досягнути угоди. План полягає в тому, щоб підтримати мирні зусилля Трампа, поки він не зрозуміє, що путін не має серйозних намірів припинити війну, і запровадить жорсткі санкції проти росії.

Європейські лідери не вірять, що путін щиро прагне мирної угоди, тож їхня стратегія полягає в тому, щоб потурати і хвалити Дональда Трампа, доки він нарешті не дійде того самого висновку і не усвідомить, що йому доведеться посилити тиск на кремль, пише європейська редакція Politico.

Європа вважає, що такий підхід вигідний для всіх. Вона буде рада, якщо американський президент зможе домогтися припинення війни в Україні зі значущими гарантіями безпеки, але основний план полягає в тому, щоб викрити блеф російського лідера і лобіювати більш жорсткі санкції.

Президент Франції Еммануель Макрон – світовий лідер, який доклав найбільших зусиль для запобігання війні в Україні шляхом дипломатичних контактів з путіним, зараз найвідвертіше заявляє, що російський президент не налаштований на мир і досі тримається своєї мети знищити незалежну, демократичну Україну.

"Чи вважаю я, що президент путін хоче миру? Відповідь – ні. Якщо ви хочете знати моє глибоке переконання: ні. Чи вважаю я, що президент Трамп хоче миру? Так. Я не думаю, що президент путін хоче миру. Думаю, він хоче капітуляції України. Саме це він і запропонував", – сказав Макрон перед відльотом до Вашингтона.

Дійсно, зауважує Politico, замість будь-яких поступок заради мирної угоди, путін просто вимагає від Києва більше територій, включно з ключовими українськими оборонними лініями, що дозволило б йому просунутися глибше в країну. Він також категорично відкидає присутність сил НАТО для гарантування безпеки України після війни, що є важливою умовою для Києва.

Як зазначає видання, у зв'язку з підготовкою до можливого саміту за участю росії та України, лідери з усієї Європи провели у вівторок серію екстрених перемовин, щоб обговорити свою реакцію та обмінятися інформацією після обговорень у Білому домі напередодні.

За словами п'яти дипломатів, які погодилися анонімно розповісти Politico про деталі цих чутливих розмов, президенти, прем'єр-міністри та посли загалом поділяють позицію Макрона. Вони висловили глибокий скептицизм щодо того, що кремль готовий вести переговори добросовісно, але водночас були оптимістичними, що Вашингтон покарає росію, якщо з'ясується, що саме путін є головною перешкодою для миру.

"Зрозуміло, що якщо ми опинимося в ситуації, коли путін доведе, що не хоче закінчувати війну, це змусить Трампа діяти і посилить аргументи на користь санкцій", – пояснив дипломат з однієї з країн, представлених на віртуальному засіданні Європейської ради у вівторок.

Politico зазначає, що європейці вважають тиск санкцій США вирішальним для дипломатичного процесу, і багато хто стверджує, що путін був змушений сісти за стіл переговорів з Трампом на Алясці лише після того, як Вашингтон запровадив високі мита проти Індії через її закупівлі головного джерела доходів російської економіки – нафти. Наступним радикальним кроком буде посилення подібних санкцій, щоб обмежити надзвичайно важливу торгівлю росії з Китаєм.

Другий дипломат підтвердив виданню, що союзники охоче підтримали американську ініціативу щодо посередництва не тому, що вони обов'язково вважали, що це спрацює, а "тому що це буде чітким тестом намірів росії". Третій додав, що гарантії безпеки, які зараз розробляються, допоможуть Україні "вести переговори з позиції сили", а санкції забезпечать "важелі впливу на путіна".

"Це постійне тренування з управління Трампом для всіх, включно з путіним, до речі", – пояснила Politico Фіона Гілл, колишня радниця Трампа в його першу президентську каденцію і нині старша наукова співробітниця Інституту Брукінгса. На її думку, в понеділок європейці зробили все, на що можна було очікувати. За її словами, найкращим результатом саміту на Алясці могло бути "щось, із чим можна працювати, і, здається, воно таки було, навіть якщо картинка виглядала жахливо".

Видання нагадує, що партнери щедро хвалили Трампа, дякуючи йому за організацію переговорів, і висловили щире полегшення після того, як він, здавалося, дав суттєві гарантії, що його країна відіграватиме роль у гарантіях безпеки України в рамках мирної угоди. Втім, за зачиненими дверима вони більше зосереджені на просуванні нових жорстких економічних обмежень, якщо москва відмовиться припинити вторгнення.

"Усі роблять вигляд, що щось відбувається, – зазначив четвертий дипломат з ЄС. – Але ми не знаємо, яка кінцева мета путіна. Що спонукає його піти на поступки? Я не знаю".

Як вважає Politico, тиск з метою досягнення миру стає проблемою для російського лідера. кремль ухильно відреагував на наступний раунд дипломатичних переговорів. Граючи на виграш часу, міністр закордонних справ рф Сєргєй Лавров заявив, що москва не відкидає перемовин з Україною, але наголосив, що будь-який саміт має готуватися "крок за кроком, поступово, починаючи з експертного рівня і далі проходячи всі необхідні стадії". путін навіть запропонував провести саміт у росії, що було відразу ж відхилено.

Один німецький посадовець заявив, що така нерішучість стає серйозним випробуванням для росії. "росія погодилася прийняти або взяти участь у двосторонньому саміті із Зеленським … Тим часом, наскільки я розумію з [медіа] … російська сторона тепер трактує це інакше", – сказав чиновник.

Як зазначає Politico, з європейського боку дипломатична діяльність зараз набирає обертів. ЄС провів надзвичайне засідання послів, яке тривало до 2 години ночі у вівторок, напередодні телефонної розмови лідерів та окремої відеоконференції з неофіційною "коаліцією охочих", до якої входять і не члени ЄС, як-от Туреччина та Канада. Це відбувається саме тоді, коли цього тижня у Вашингтоні очікується зустріч військових керівників для обговорення конкретних гарантій безпеки для України.

За інформацією видання, міністри оборони та закордонних справ країн ЄС також зберуться на неформальну зустріч наступного тижня, оскільки зростають очікування, що конкретна мирна пропозиція може бути готова для представлення Зеленському та путіну приблизно за тиждень.

Як наголошує Politico, Трамп натякнув, що американські військово-повітряні сили можуть бути задіяні в Україні, а європейські країни можуть розгорнути війська для захисту країни – всі ці заходи суперечать амбіціям росії захопити більше територій.

Втім, хоча західні країни, на думку видання, дедалі більше впевнені, що можуть співпрацювати з Трампом і зберегти єдиний фронт, їм довелося коригувати свої "червоні лінії", щоб пристосуватися до нього. Після переговорів у Вашингтоні в понеділок ЄС, здається, пом'якшив свою вимогу до росії про припинення вогню перед початком переговорів.

"Була певна надія, що Трамп змінить свою думку щодо питання про припинення вогню. Цього не сталося, – пояснив Politico п'ятий дипломат, висловивши занепокоєння через розбіжності у позиціях. – Але загалом це все одно був хороший крок на шляху до миру".

Найважливіше ж те, що навіть сам Трамп тепер публічно визнає: можливо, путін не веде переговори добросовісно. "Ми дізнаємося про путіна в найближчі кілька тижнів … Цілком можливо, що він не хоче укладати угоду, – сказав президент США в інтерв'ю Fox News. – Я сподіваюся, що президент путін виявиться хорошим, а якщо ні – це буде жорстка ситуація".

Джерело: Politico