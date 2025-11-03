Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC

У Києві визначилися переможці першої всеукраїнської медійної баскетбольної ліги. First HOTC здобула чемпіонський титул, головний приз у 300 000 гривень та вписала своє ім’я в історію українського медійного баскетболу.

Подію підтримав генеральний спонсор — betking, ліцензований букмекер і частина King Group, який системно розвиває спорт в Україні та популяризує медійний баскетбол як новий масштабний спортивний формат.

1 листопада у Prostir Hall на ВДНГ відбулися вирішальні ігри першого сезону — дві півфінальні зустрічі та фінальний матч. Фінальний день зібрав сотні уболівальників, які стали свідками напруженої боротьби, видовищних данків і справжнього спортивного драйву.

У першому півфіналі перемогу здобула King Crew, обігравши суперників з рахунком 32:24. У другій грі тріумфувала First HOTC, яка забезпечила собі місце у фінальному матчі сезону.

У гранд-фіналі команди зустрілися у вирішальному поєдинку за титул чемпіона. З рахунком 74:38 перемогу святкувала First HOTC, ставши першою командою, що виборола головний приз ліги — 300 тисяч гривень та чемпіонські персні.

Окрім матчів, фінальний день подарував глядачам справжнє спортивне свято. Відбувся видовищний данк-контест, де учасники змагалися за найефектніше виконання кидка. Перемогу здобув гравець команди OG під номером 21 — Данило Казанцев.

Кульмінацією вечора став виступ хедлайнерки фінального ігрового дня — співачки GRISANA, яка створила особливу атмосферу для гравців та фанатів. Завдяки підтримці генерального спонсора, betking, який активно розвиває спорт в Україні та популяризує медійний баскетбол, фінал став ще більш масштабним і видовищним.

"Підтримка King Media Basket — це наша можливість розвивати медійний спорт в Україні та надихати нове покоління фанатів. Ми раді бути частиною цієї унікальної події, яка об’єднує зірок спорту, шоу-бізнесу та інфлюєнсерів на одній арені", — зазначили у betking.

Партнерство з брендом стало важливою частиною успіху першого сезону ліги і заклало підґрунтя для її подальшого розвитку.

Перший сезон King Media Basket довів, що медійний баскетбол в Україні має потужний потенціал, здатний дарувати захопливі видовища для глядачів і надихати нове покоління спортсменів та фанатів.

Довідка про betking

betking — ліцензований букмекер, що входить до King Group та здійснює діяльність відповідно до законодавства України. betking пропонує широкий спектр послуг у сфері спортивного беттінгу та онлайн-розваг, зосереджуючись на інноваційності, прозорості та принципах відповідальної гри.

betking активно сприяє розвитку спорту в Україні: підтримує професійні команди, реалізує партнерські проєкти та впроваджує ініціативи, орієнтовані на вболівальників і спортивну спільноту.

ТОВ «Слотс Ю.Ей: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 26.04.2021 (Рішення КРАІЛ №150 від 12.04.2021), Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення КРАІЛ №559 від 21.11.2024).