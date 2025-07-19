Адміністрація Трампа знищує контрацептиви на $9,7 мільйона замість передачі в кризові регіони — The Guardian

Вони були призначені для жінок за кордоном.

Адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення знищити засоби контрацепції на суму $9,7 мільйона, попри те, що ці препарати могли врятувати життя тисяч жінок у зонах конфліктів та гуманітарних криз по всьому світу.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на джерела у Державному департаменті США.

Йдеться переважно про внутрішньоматкові спіралі та підшкірні імплантати, які зберігалися на складі в Бельгії та були закуплені за кошти платників податків у межах програм USAID. За словами двох радників Конгресу, один з яких особисто відвідав склад, контрацептиви мали бути надані жінкам, переважно в країнах Африки. Натомість уряд США ухвалив рішення їх утилізувати. Вартість знищення для бюджету становитиме ще $167 тисяч.

Речник Держдепу пояснив це тим, що препарати не вдалося продати відповідним покупцям, а також — що більшість із них мали залишок терміну придатності менше 70%. Проте, як повідомили джерела в Конгресі, дві третини засобів мали термін до 2027 року, тож могли бути використані ще кілька років. Крім того, частина препарату не містила маркування USAID і не потребувала перепакування.

Сенаторка-демократка Джинн Шахін назвала це рішення «неприпустимим марнотратством», наголосивши, що мова йде не просто про утилізацію, а про відмову США від глобального лідерства в питаннях охорони здоров’я жінок. Разом із сенатором Браяном Шацом вона подала законопроєкт для зупинення знищення.

"Це не просто порожні полиці. Це зруйновані долі", — заявила Сара Шо, представниця міжнародної організації MSI Reproductive Choices, яка працює в майже 40 країнах світу. MSI намагалася викупити контрацептиви, однак США наполягли на повній вартості та, імовірно, виключили організацію з переліку допустимих покупців, бо вона захищає право на аборт.

Рішення про знищення є частиною масштабного згортання діяльності USAID — найбільшого у світі постачальника гуманітарної та медичної допомоги. Після ліквідації 83% програм агентства, адміністрація Трампа оголосила про створення нової структури — America First, яка замінить USAID та підпорядковуватиметься Держдепу.

Наслідки вже відчутні: у 10 країнах Африки повідомили про гостру нестачу засобів контрацепції, а до 2030 року скорочення допомоги може призвести до понад 14 мільйонів смертей, згідно з дослідженням The Lancet. У Пакистані та Афганістані незабаром може бути знищено 500 тонн харчів для надзвичайних ситуацій, що могли б нагодувати 1,5 мільйона дітей. А 800 тисяч доз вакцини проти мавп’ячої віспи, які призначалися для Африки, вже втратили термін придатності.

"Такого масштабного руйнування я не бачила за 20 років роботи", — зізнається Шо.

"Це не просто втрачені препарати — це втрачені життя".