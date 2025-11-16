​Агенти "АТЕШ" повідомляють про хаос і дружній вогонь серед російських військ під Покровськом

На Покровському напрямку фіксують різке зростання хаосу та випадків дружнього вогню серед російських військ.

За їхніми даними, оператори російських БпЛА дедалі частіше завдають ударів по власних штурмових підрозділах.

Агенти розповіли, що такі інциденти відбуваються і вдень, і вночі та вже стали системною проблемою на тактичному рівні. Найчастіше під удари потрапляють штурмові групи, які просуваються за тактикою "просочування". Через відсутність чітких опізнавальних знаків і загальну неузгодженість оператори дронів нерідко сприймають власну піхоту за українські підрозділи.

Ситуацію погіршує поспіх російського командування, яке вимагає взяти Покровськ і Мирноград до кінця листопада. Це відбувається на тлі великих втрат і перекидання на передову непідготовленого поповнення замість знищених підрозділів. Водночас росіяни демонструють провали у взаємодії, зв’язку та координації між частинами.

Наразі втрати росіян від дружнього вогню вимірюються десятками.

На цьому тлі між штурмовиками і операторами БпЛА зростає відкрита конфронтація. Фіксують перестрілки між ними, а штурмові підрозділи все частіше звинувачують операторів дронів у тому, що ті нібито "працюють на українців". За оцінками агентів, це додатково гальмує російське наступання на Покровському напрямку.