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Amazon скасовує замовлення з Китаю після запровадження тарифів – Bloomberg

09 квітня 2025, 19:53
Amazon скасовує замовлення з Китаю після запровадження тарифів – Bloomberg
Фото: соцемережі
Мова може йти про замовлення на мільйони доларів.

Корпорація Amazon.com скасувала замовлення на численні товари, вироблені в Китаї та інших країнах Азії. 

З відповідним документом ознайомилося агентство Bloomberg

Це свідчить про те, що компанія зменшує свою залежність від тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

Замовлення на пляжні шезлонги, скутери, кондиціонери та інші товари від багатьох постачальників Amazon були зупинені після того, як 2 квітня Трамп оголосив, що планує ввести мита на понад 180 країн і територій, включаючи Китай, В'єтнам і Таїланд, повідомили люди. 

Час скасування замовлень без попередження змусив продавців запідозрити, що це була відповідь на тарифи.

Представник Amazon відмовився від коментарів. 

В своєму річному звіті, опублікованому в лютому, компанія визначила міжнародні торговельні суперечки як фактор ризику. 

"Китайські постачальники постачають значну частину наших компонентів і готової продукції", - заявили в компанії.

Наразі незрозуміло, наскільки поширеними є скасування і скільки типів товарів вони зачіпають.

Один продавець, який продає пляжні шезлонги китайського виробництва на Amazon вже більше десяти років, отримав минулого тижня електронного листа від компанії, в якому йшлося про те, що вона скасовує деякі замовлення на купівлю, які він розмістив "помилково", і проінструктував продавця не відправляти їх. Продавець сказав, що оптове замовлення на $500 000 було скасоване після того, як стільці вже були виготовлені, і ця людина змушена була заплатити фабриці і знайти інших покупців. 

Продавець, який говорив на умовах анонімності через побоювання помсти з боку Amazon, сказав, що компанія ніколи не скасовувала жодного з своїх замовлень у такий спосіб.

 

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