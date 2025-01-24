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Американські танкери із СПГ пливуть до Європи через низький рівень газу у сховищах – FT

24 січня 2025, 19:03
Американські танкери із СПГ пливуть до Європи через низький рівень газу у сховищах – FT
Через ріст цін в Євросоюзі трейдери перенаправляють свій газ з Азії у Європу.

Танкери зі США з скрапленим газом розвертаються в океані та беруть курс на Європу, щоб скористатися зростанням цін на європейському ринку. 

Про це пише газета Financial Times.

Сім газовозів, які прямували до Південної Африки, Азії та Колумбії змінили маршрут і прямують до європейських портів. 

"Незвично бачити стільки змін курсу та стільки очевидних розворотів", – сказав аналітик ринку СПГ Алекс Фролі.

Видання пище, що, ймовірно, ці події пов’язані з високими цінами на газ в Європі, які були спричинені зупинкою поставок російського газу через Україну на тлі холодної зими в західній частині континенту.

Ріст цін відкриває можливості отримати більші прибутки для компаній і трейдерів порівняно з відправленням своїх вантажів до Азії, де попит нижчий і ціни знижені. 

За оцінками компанії Spark Commodities, перенаправлення газовозів до Європи замість Азії зараз збільшує прибуток з одного танкера в середньому на 5,3 мільйона доларів.

"Європа все більше покладається на свою здатність залучати СПГ після втрати російського газу через Україну, оскільки вона вичерпує свій газ у сховищах. Газові сховища ЄС були заповнені на 59 відсотків станом на понеділок, що на 15 відсотків менше, ніж за аналогічний період минулого року", – пишуть журналісти.

 

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