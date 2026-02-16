Американські військові вперше в історії доставили повітрям мініатюрний ядерний реактор
16 лютого 2026, 11:53
Фото: UNSPLASH
Вперше американські військові доставили повітрям мініатюрний ядерний реактор у рамках зусиль президента США Дональда Трампа з розгортання ядерної енергетики по всій країні.
Про це пише видання The Wall Street Journal.
Три транспортні літаки C-17 доставили компоненти безпаливного ядерного реактора Valar Atomics Ward 250 з авіабази резерву ВПС "Марч" у Каліфорнії, на авіабазу "Гілл" у штаті Юта.
Представники Valar Atomics роздали чорні ковпачки з написом "Зробимо ядерну енергетику знову великою". Під час годинного польоту поруч із модулем реактора, укладеним у плексигласовий корпус, сиділи представники Пентагону і Міністерства енергетики, журналісти та представники промисловості.
Як зазначає видання, прихильники технології стверджують, що нові системи можуть безпечно і дешево забезпечувати мегавати енергії, усуваючи залежність від поставок палива і надаючи надійну, масштабовану енергію у віддалені райони. Але деякі критики кажуть, що прискорене просування адміністрацією Трампа неперевірених проєктів реакторів, побудованих приватними компаніями, може створити проблеми з безпекою.
Журналісти нагадали, що Трамп пообіцяв доставити на територію США як мінімум три сучасних ядерних реактори "критичного" рівня – що забезпечують роботу всіх ядерних систем країни – до 4 липня.
"Енергетика – це не тільки економічне питання, це також питання національної безпеки. США не зможуть продемонструвати свободу, якщо у неї не буде надійної, розгорнутої енергії всередині країни", – заявив губернатор штату Юта Спенсер Кокс.
За словами Майкла Даффі, заступника міністра оборони з питань закупівель та забезпечення, цей політ "наближає до розгортання ядерної енергії тоді і там, де вона найбільш необхідна, щоб дати військовим інструменти для перемоги".
Компанія Valar Atomics, яка фінансувала політ, проведе випробування реактора Ward 250 на об'єкті недалеко від авіабази "Гілл", повідомив генеральний директор Ісая Тейлор. Випробування почнуться з потужності 250 кіловат, а в кінцевому підсумку система здатна видавати 5 мегават, чого достатньо для забезпечення електроенергією 5000 будинків. У реакторі використовується паливо TRISO, що являє собою ядра урану в керамічних шарах.