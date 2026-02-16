Американські військові вперше в історії доставили повітрям мініатюрний ядерний реактор

Три транспортні літаки C-17 доставили компоненти непаливного ядерного реактора Valar Atomics Ward 250 на авіабазу "Гілл" у штаті Юта.

Вперше американські військові доставили повітрям мініатюрний ядерний реактор у рамках зусиль президента США Дональда Трампа з розгортання ядерної енергетики по всій країні.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Три транспортні літаки C-17 доставили компоненти безпаливного ядерного реактора Valar Atomics Ward 250 з авіабази резерву ВПС "Марч" у Каліфорнії, на авіабазу "Гілл" у штаті Юта.

Представники Valar Atomics роздали чорні ковпачки з написом "Зробимо ядерну енергетику знову великою". Під час годинного польоту поруч із модулем реактора, укладеним у плексигласовий корпус, сиділи представники Пентагону і Міністерства енергетики, журналісти та представники промисловості.

Як зазначає видання, прихильники технології стверджують, що нові системи можуть безпечно і дешево забезпечувати мегавати енергії, усуваючи залежність від поставок палива і надаючи надійну, масштабовану енергію у віддалені райони. Але деякі критики кажуть, що прискорене просування адміністрацією Трампа неперевірених проєктів реакторів, побудованих приватними компаніями, може створити проблеми з безпекою.